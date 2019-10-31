【屯門異味】警硬闖食店東屋台　老闆娘及職員要求解釋遭扯跌拘捕

屯門周一（28日）傳出不明氣體造成多人不適，網民連續第三晚號召包圍大興行動機地要求警方交代原因。示威者在區內堵路，防暴包抄搜捕，時至深夜，有防暴警員指一對男女曾在警方面前跳舞挑釁，欲進入一間食肆，兩名職員到店外理論，要求警方解釋，惟一名蒙面的防暴警員大聲呼喝，警告兩人阻差辦公，之後有警員衝前扯低兩人，扣上索帶帶走。食店老闆事後趕到稱，被帶走職員分別是其妻子及舅仔，無奈表示：「唔知發生乜事，我都要睇下點聯絡返佢哋。」

晚上約10時半，防暴警在屯門追捕示威者，防暴掩至一間地舖食肆「東屋台」時，指一對曾作出挑釁的男女進入店內，一男一女職員即走到門前要求警方解釋，一名蒙面的防暴警員警告他們正阻差辦公，其後有防暴警衝出來將兩人拉扯落地，其餘防暴上前合力按地制服。

老闆睇直播始知妻被捕 趕抵已被帶走

圍觀人士不斷報以噓聲，有兩名男女從食店內步出時，被警方要求趴在牆上截查，另有防暴衝入食店呼喝食客不准離開，警方經一輪搜查後帶走多人，包括兩名食店職員。

約半小時後，東屋台老闆黃先生到場，他指被捕兩名職員分別是其妻子，及妻子的太太，王稱當時正在看直播，忽然見到兩人被制服及用索帶扣起雙手，即時落舖了解，惟兩人已被帶走，他無奈表示：「唔知發生乜事，我都要睇下點聯絡返佢哋。」