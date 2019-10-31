【8.31兩個月】朗豪坊快閃合唱半小時　半百途人圍觀高叫口號

反修例風波持續，今日（31日）為831太子站衝突兩個月，有網民今日發起於下午一時半，在朗豪坊外進行大合唱行動，適逢萬聖節又呼籲攜帶面具出席。至下午一時半，有約十名戴口罩人士帶同樂器在場高唱多首歌曲，包括「十八」、「願榮光歸香港」，約半百途人經過駐足停留，並高叫口號和應，該批唱歌人士快閃高唱半小時後便離開。

有人戴上面具到場。（鄧詠中攝）

十數人朗豪坊外高唱 快閃半小時結束

有網民今日（31日）發起於午飯時間，在朗豪坊外進行大合唱行動，適逢萬聖節又呼籲攜帶面具出席。下午約一時半，有約十名戴上黑色口罩、帶備結他、小提琴的人士，於朗豪坊外面開始準備，有部份人手持文宣；適逢萬聖節，有部份亦帶上面具。及後他們於朗豪坊外高呼口號，並展示手上的文宣，高唱多首歌曲，包括「十八」、「願榮光歸香港」等等；現場約有50名途人在場觀看並和應，部份人亦戴上黑色口罩及面具。

中年男子指罵 其後自行離開

另外，活動其間一名中年男子途經時，高聲指罵在場人士，惟現場人士未見回應，中年男子其後自行離開。該批攜同樂器的市民快閃高唱半小時後，再次高叫口號，並結束活動收拾物品離開，活動於下午約二時完結。