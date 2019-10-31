【屯門衝突】東屋台老闆娘涉阻差辦公被捕　警持手令押回住所搜屋

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，昨晚再有網民號召到大興行動基地抗議，深夜演變成警民衝突。防暴警追捕示威者時，曾一度硬闖日式食店「東屋台」，食店老闆娘及其弟弟在門外欄截，要求警方解釋，其後雙雙被防暴扯落地，以涉嫌阻差辦公被捕。「東屋台」今日（31日）沒有營業，但店外有不少街坊都替老闆娘不忿，將櫥窗變成連儂牆打氣，老闆黃先生表示，警方曾持手令押解太太回家搜屋，之後帶返警署，期望明晚夠48小時後獲釋。

昨日發生拘捕事件的東屋台良德街分店今日沒有營業，不少市民得悉店舖老闆娘被捕，專程到店外貼上memo紙打氣，有街坊表示，知道老闆娘及其弟弟被捕，因此要前來打氣，為店東加油。

街坊打氣 店外變連儂牆

不消半日，店外櫥窗已變成連儂牆，memo紙分別寫有「support you」、「香港人加油」、「支持良心店」、「等你開返食爆你」，亦有人寫上「濫權濫捕」，批評警方拘捕行動。

中午時份，店主的友人到店內，向街坊表達謝意，及展示「好多謝各位關心！！」時至傍晚，老闆黃先生現身，他指太太及舅仔昨晚被捕後帶到元朗警署扣查，今日較早前，警持手令押送太太回家搜屋，之後又帶返警署，初步了解是涉及阻差辦公。黃又表示，由於店舖由太太及舅仔主理，暫時不能營業，至於龍門居分店，則由太太及另一舅仔打理，透露因細舅仔年紀輕，對事件都感到擔心，所以現時都不會開舖。