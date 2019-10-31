【8.31兩個月】防暴警衝入公園警棍追打群眾 　男社工遭扑爆頭

831太子站衝突事件兩個月，今晚（31日）市民繼續到太子站B1出口進行悼念。傍晚7時許，警方發射多枚催淚彈驅散人群。警方沿彌敦道驅散，並於鴉蘭街推進，社工陳虹秀尾隨警方、手持揚聲器提醒警方勿胡亂開槍，防暴警懷疑不滿陳虹秀「偏心」，只對警方發作警告，其時金都商場旁邊三角公園有市民聚集，防暴警員突衝進群眾，亂揮警棍毆打群眾，有社工遭扑爆頭，登時頭破血流。

防暴警衝入公園警棍追打群眾，一名男社工遭扑爆頭。（陳浩然攝）

警：放火你唔warning佢嘅，點解淨係warning我哋？

晚上10時，部分防暴警員往鴉蘭街推進，其時金都商場旁邊三角公園有市民聚集，社工陳虹秀手持揚聲器提醒警方勿胡亂開槍，有防暴警員不滿陳虹秀只警告警方，稱「你咁偏心嘅，放火你唔warning（警告）佢嘅，點解淨係warning我哋嘅？你睇住佢哋放火嫁！」、「放火你哋唔會理嫁！」

另一名防暴警員情緒激動，不斷大聲斥責陳虹秀，陳虹秀身旁同行的社工不斷著警員冷靜，突然有防暴警員衝進群眾，亂揮警棍追打群眾，群眾四散閃避，有人不斷高呼「好X痛！」陳虹秀大叫「老人家黎嫁，你打到個婆婆啊！」混亂間，陳虹秀身旁的一名沒戴頭盔的男社工遭扑爆頭，登時頭破血流。

該名社工一邊按著頭部，一邊詢問警方為何要扑他頭部，又稱自己甚麼也沒有做過，其頭部不斷淌血，地上遺下大灘血跡，陳虹秀抗議警方，期間被男警近距離噴胡椒噴劑。現場義務急救員協助受傷社工止血，救護車其後到場，受傷社工由擔架抬上救護車。

香港社會工作者總工會於社交網站表示，社工手無寸鐵，在現場無故被警方用警棍毆打至頭破血流。該名社工於其他社工陪同下送往醫院，其他同伴會仍然繼續緊守崗位，守護公義。