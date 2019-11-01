【屯門血案】廚具公司男東主疑自插利刀身亡　樓層佈血迹警檢遺書

屯門發生傷人案。周五（11月1日）早上6時許，青楊街開泰工廠大廈保安巡樓期間，赫見一名男子倒臥於其中一樓層，不省人事，身上有刀傷。救護員接報趕抵，立即將事主送往屯門醫院搶救，當時他仍陷於昏迷，男事主送院後證實不治。現場可見，後樓梯滿佈血迹，並下一把染遺血刀，在帆布外遺有一對鞋，警員在樓層調查事件。

消息指，男事主為大廈內一間廚具設備公司東主，家人指他數日未有回家，據知男事主本身患有抑鬱症，需要看精神科。 事發時男事主疑用利刀自殘，插中左腹大動脈，他送院後死亡。據了解，男事主一向喜歡畫中國水墨畫，而他倒臥的位置，正是他未完成的水墨畫作，其公司亦於案發現場十多米外位置。其後，警員在附近找到遺書。

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