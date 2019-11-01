【社總記者會】警棍扑頭縫五針　社工﹕警狠狠向社工嘅專業打五下

旺角昨晚爆發衝突，防暴警斥罵在場社工，突揮棍追打群眾，人群中包括老人家，其間一名陣地社工被防暴警以警棍狂毆，至少被打中五棍，血流如注，事後證實頭部兩處傷痕，傷口長約七厘米，縫五針。被打的社工Key今日在社會工作者總工會記者會上回應事件，批評「呢一棍唔係打我身上，係打中社工嘅專業。作為尊業嘅警方以警棍狠狠打去社工嘅專業。」他又痛哭稱曾幻想警方會與市民同行，「保護我哋，而唔係傷害我哋。」 警方記者會上，警察公共關係科總警司謝振中亦有回應事件，他指主動翻看網上片段，但單憑片段很難判斷當時整體情況，如市民有不滿可向投訴警察課投訴。他又指，若有人因為職務上需要逗留，必須盡量遠離警方執法位置，重申警方不會針對任何職業，包括社工，對方若決定停留，自己必須衡量現場風險。

陣地社工Key遭警棍扑頭，他指警方用警棍狠狠向社工的專業打了五棍。(余睿菁攝)

昨日在太子被警棍扑頭的社工Key今日出席社總記者會回應事件，他身穿仍染有血漬的外套及鞋。他憶述昨日晚上的情況，事發時間為晚上9時半至10時許，他與另一名社工陳虹秀在鴉蘭街對出休憩處，警方築成沒有盾牌的防線，大部分社工及街坊都在行人路及休憩處的位置，並沒有任何衝突，警方亦沒有開咪指是非法集結，情況「相對和平」。

突然，警方衝向雅蘭街內街方向，陳虹秀開咪呼籲警方小心使用槍械，因為槍械會傷及市民。一批警員突然回頭，站在休憩處及馬路上激動反問社工﹕「點解咁偏心，你有冇睇到佢哋放火」。陳虹秀回應稱「睇唔到」，但沒有反駁或衝擊。有兩名情緒激動的警員衝前，但被另一名警員阻止。惟一名警員衝入休憩處內，隨即大批警員持盾推進。

社工遭警背後推撞 再被警棍打五下

Key順著警方防線方向準備離開，但轉身便見警員抓捕一名老婦，他正想出言勸阻「唔好傷害婆婆」時，身後突然感到被大量硬物撞擊，但不清楚是否警棍，他被推前後，再被前方一名警員以硬物撞擊，他跌坐在長凳，再站起來時發現有液體隨面部流下，始發現自己流血。他形容當時心情無奈，不懂得反應，只能苦笑問在場警員﹕「點解我係一個社工，冇做任何違法行為，冇任何衝擊，點解要打我？」當血液流到地上時，所有警員立即散開。他未能見到警員的長相，因為他們全部蒙面，亦見不到任何可以辨識的號碼。

陣地社工Key痛哭表示﹕「我經常都會夢想一個時刻，香港警方會企返向市民個邊，去保護我哋，而唔係傷害我哋。」(余睿菁攝)

Key續指，他頭部有兩處傷痕，至少七厘米，縫五針。手、腳亦有警棍打中的傷痕，到醫院照X光後沒有骨折情況。「對於我嚟講，睇到市民受傷比我自己受傷更痛心，如果當時警棍唔係打向我頭上，係打向婆婆頭部，情況會不堪設想。」他又指，作為一名社工，過程中最傷心不是因為受傷或痛楚，「呢一棍唔係打我身上，而係打中社工嘅尊嚴。社工嘅專業不應該受到任何其他暴力狀況所打壓，而今次作為專業嘅警方用一支警棍向社工嘅專業狼狠狠打咗五下。」他指好多的社工受過警方暴力對待，可能今次是社工界第一滴血，但希望同工要關注事件，他亦希望政府、社署、各機構高層回應此狀況，好好保護社工。

不論當勤或休班的社工 仍要盡職責守護公義

勞工及福利局局長羅致光今日表示，在示威活動前線，現場人士未必是社工及其服務使用者，難以作出評論，又指社工應勸喻服務使用者離開。Key表示不認同其說法﹕「作為一個註冊社工，不論當勤、或者休班，都係一個社工，都係要盡社工嘅職責，去守護公義，保護市民，保護社區。」

他又表示，警方可以合理拘捕，但不應無理傷害，因為對方亦是香港人，他痛哭表示﹕「我經常都會夢想一個時刻，香港警方會企返向市民個邊，去保護我哋，而唔係傷害我哋。」

謝振中表示，社工若決定停留，自己必須衡量現場風險。(陳浩然攝)

根據警方通例，警方面對暴力才可使用警棍，昨晚有社工於旺角被警方警棍打傷。警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚約9時，警方正於旺角區進行驅散行動，看到有暴徒於彌敦道及鴉蘭街交界堵路及縱火，暴徒其後往鴉蘭街方向逃走，因此警方追捕，警員其後看到暴徒混入人群中，混亂間使用警棍，一名男子相信是一名社工受傷，事件中警方拘捕一名18歲男子，涉及阻礙警務人員執行職務。

謝振中﹕單憑片段難判斷當時整體情況

謝振中表示，警方不願意看到任何人包括市民，在混亂場面中受傷，警方有就事件主動翻看網上片段，但單憑片段很難判斷當時整體情況，對於有市民受傷感到不滿，可以直接向投訴警察課作出投訴，若認為因警方執法而受傷，可考慮申請暴力及執法傷亡賠償計劃，可獲得經濟援助及追究。

社工若決定停留 自己必須衡量現場風險

謝振中又指，警方一直建議市民不要於是危險場面逗留，警方採取驅散行動時，任何人均需要離開，若有人因為職務上需要逗留，必須盡量遠離警方執法位置，重申警方不會針對任何職業，包括社工，對方若決定停留，自己必須衡量現場風險，謝又指，疑犯可能逃入人群，「仲要警務人員好清晰分辨每個人的角色，係好難做到」，希望大家可以明白。

他表示，留意到有自稱社工以守護年輕人的名義阻礙執法人員工作，包括曾經手牽手做人鏈阻擋警察防線，包庇、縱容犯罪者，有機會干犯阻差辦工。謝認為社工應該以保護年輕人為首要，應該盡量呼籲年輕人儘快離開，勸違法人士停止違法行為。

記者會內容如下﹕

反修訂逃犯條例風波下，過去數月引發連場衝突及示威，警方拘捕二千多人。周五（11月1日）社會工作者總工會召開記者會，於下午四時舉行名為「人道危機 : 追究失控警員恐怖襲擊記者、救護員、社工」記招。社總發言人表示，反送中運動展開至今，警方暴力不斷升級，甚至針對在現場進行人道救援的救護員、社工，與及行使第四權的記者。

社總表示，10月31日萬聖節晚上，警方在旺角、太子一帶無差別襲擊，引致受傷者眾，明顯出現失控狀態。另外，呼籲記者杯葛警方4點鐘記者會，「拒絕報導謊言，於以下時間出席記者會，集結力量捍衛人權追究警暴。」

【17﹕23】許麗明指，只要完成培訓，便是一個合法的註冊社工，以社工身份協助任何人並不是基於是否受聘，而是要協助弱勢社群，否則是違反守則，可以被投訴，投訴成立後牌照會被吊銷。她批評羅致光在政策、法例上的概念會如果混淆，要求他出來澄清。

示威活動中，有社工被捕，即使社工已明確向警方指做被捕支援。例如警方要求她離開時，她轉身離開時被警方拘捕。她提到七名陣地社工在尖沙咀、太子一帶被藍色化學水正面噴射。亦至少五名社工在正在離開時，在警方沒有警告下被噴胡椒。

【17﹕15】信義會工會籌備委員會黃國基表示，勞工及福利局局長羅致光曾經是港大社工系主任，但今早的兩句說話，對所有社工是不能接受。羅致光指部分在示威活動前線中的社工，未必正協助他們的服務使用者，黃批評不知道其發言是否一個前社工、前港大社工系主任、社福界代表應說的話，質問是否社工處理地區工作或協助有需要的人士時，應要求需要服務的人士先填接做會員。羅致光又指大家並非以社工身份提供協助，黃反問是否大家下班後就不是社工，如果政府官員用此種態度對待提供人道支援的記者、社工、急救員，是不能夠接受，「佢拎返啲筆記出嚟睇下，佢當年點教學生？」

【17﹕11】社工Key表示，他們的工作只是用聲音提醒警方合理執法，沒有阻礙他們工作，只是幫助他們做正確的事。過去，他亦有幫忙其他老人家，但連他亦受到此種傷害，難以想像其他抗爭者會受到何種對待。他認為警方可以合理拘捕，但不應無理傷害，因為對方亦是香港人，他痛哭表示﹕「我成日有個幻想，香港警方會企返向市民個邊，保護我哋，而唔係傷害我哋。」他指他們的工作真的很辛苦、很痛苦，他不是不想睡覺休息，而是無法睡覺，前日屯門警方拘捕店舖負責人，他用了一整晚時間安慰家屬。他希望每個香港人都不要放棄，「香港會變返一個自由的香港」。

【16﹕57】社工陳虹秀Jackie表示，昨晚的情況令她非常憤怒，當時警方想挑捕老婦，擔心警方以警棍打她，結果是社工被打。她表示市民激動及憤怒是理所當然，即使她接受大量專業訓練仍難掩憤怒，譴責警方濫暴、不成熟、失去理性。大部分地點有老人家，不適合放催淚彈，會令氣管收縮，而且常向沒有抗爭者的位置用催淚彈、水炮車，認為不能接受。她批評政府、警務處處長不理會，而警員亦無所畏懼，認為做什麼都沒有問題。近月社工被針對，警員以胡椒噴劇追射社工、記者，質疑警員是否發洩。「警方唔好再問，點解社工唔叫抗爭者退後，叫唔到，呢件事只有政府叫到，只有回應五大訴求先做到。」社工只能叫警方不要開槍，停止發射極殺傷性武器。社工中藍色水劑後，出現痾、嘔、吐血的情況，質疑是極度傷害人體的物質，但警方卻沒有作出交代。她呼籲仍有良知的警員，叫失控警員休息、放假，不要到前線傷害市民。

【16﹕40】昨日在太子被打爆頭的社工Key，身穿昨日仍染有血漬的外套。他感謝當晚為他急救的義務急救員道謝，當時衣服及鞋全是血，幸獲他們及時止血。他亦感謝記者拍攝現場情況，助他日後追究警方。他亦感謝社工及現場市民為他發聲、醫院醫護人員、家人朋友及陣地社工，他指雖然失血多，但沒有頭暈或嘔的情況。

他指，當晚9時半至10時許，他與陳虹秀在雅蘭街對出休憩處，當時警方築成沒有盾牌的防線，大部分社工及街坊都在行人路及休憩處的位置，並沒有任何衝突，警方亦沒有開咪指是非法集結，是「相對和平」。突然，警方衝向雅蘭街內街方向，陳虹秀開咪呼籲警方小心使用槍械，因為槍械會傷及市民。一批警員回頭在休憩處及馬路激動反問社工﹕「點解咁偏心，你有冇睇到佢哋放火」，陳虹秀回應稱「睇唔到」，但沒有反駁或衝擊。有兩名情緒激動的警員衝前，但被另一名警員阻止。惟一名警員衝入休憩處內，隨即大批警員持盾推進。他此時順著警方防線方向準備離開，但轉身便見警員抓捕一名老婦，他正想出言勸阻﹕「唔好傷害婆婆」時，身後突然感到被大量硬物撞擊，但不清楚是否警棍，他被推前後，再被前方一名警員以硬物撞擊，他跌坐在長櫈，再站起來時發現有液體隨面部流下，始發現自己流血。他形容當時心情無奈，不懂得反應，只能苦笑問在場警員﹕「點解我係一個社工，冇做任何違法行為，冇任何衝擊，點解要打我？」當血液流到地上時，所有警員立即散開。他未能見到警員的長相，因為他們全部蒙面，亦見不到任何可以辨識的號碼。

當時他沒有衝擊，事發看片段才發現有警員打了五棍以上。他頭部有兩處傷痕，至少七厘米，縫五針。手、腳亦有警棍打中的傷痕，到醫院照X光後沒有骨折情況。過程中由義務急救員止血時，警方仍然粗暴驅趕在場街坊離開，他認為街坊是善意，不會對警方不利。當時陳虹秀亦要求指揮官交代，其後被射胡椒噴劑。他受傷時仍呼籲警方不要以暴力傷害市民。「對於我嚟講，睇到市民受傷比我自己受傷更痛心，如果當時警棍唔係打向我頭上，係打向婆婆頭部，情況會不堪設想。」

今次事件中，他體會到警員當時的心理狀況絕不適合執勤，當時是相對平靜的情況，出現失控的對罵情況，是不應該發生。警員質問社工為何偏心，他認為其提問奇怪，形容如同小朋友的質問。過程中，他感受所有香港人的關心、憤怒、傷心，他對自己受傷的過程中沒有流淚，不會感傷人，因他知道自己在做正確的事，亦沒有作任何違法的行為。他受傷時，有兩名相對冷靜的警員指自己事發時不在場，詢問他是否撞到物件，他立即否認，指是警棍，因為他認為沒有任何物品可以製造七厘米傷痕。後來另一名警員又問其姓氏，並指不是想拘捕他，只是想拘捕後方的人，但過程中撞到他。

作為一名社工，過程中最傷心不是因為受傷或痛楚，「呢一棍唔係打我身上，而係打中社工嘅尊嚴。社工嘅專業不應該受到任何其他暴力狀況所打壓，而今次作為尊業嘅警方用一枝警棍向社工嘅專業狼狠狠打咗五下。」他希望政府、社署就事件作出回應，他指好多的社工受過警方暴力對待，可能今次是社工界第一滴血，但希望同工要關注事件，他希望政府、社署、各機構高層回應此狀況，好好保護社工。

有社工在10月31日晚上於太子康民角三角公園被防暴警用警棍扑穿頭。（陳浩然攝）

【16﹕36】陣地社工Eric表示，被警方趁他轉身之際，在側面、其眼鏡罅隙射胡椒噴劑，令其雙眼中胡椒噴劑。事發時他以人道支援角色協助一名男子，他被指盜竊被反綁在路邊，防暴警衝至處理事件，當時他上前欲了解被捕者，但未走近已被警方驅趕及要求返回行人路。他表明身份及來意，並走上行人路，仍被警方驅趕指是防線，要求他繼續向後行。他於是轉身後退，在沒有防備下，他沒有衝擊警方或與警爭執時，被警射胡椒噴劑，眼、鼻、口皆中椒，視力受影響，無法呼吸感頭暈，需要大量水沖洗。他認為警方當時無需要向社工使用化學武器，社工對警方沒有任何惡意，認為難以理解警方的行動，並指警員精神繃緊。

【16﹕29】義務急救員表示，他們的工作是拯救任何受傷人士，不論背景。他指觀察現場情況或有無傷者時，與警方有一段距離，但仍會被警方驅趕指現場是封鎖線，但封鎖線沒有確實的界限，警方只會不斷將他們趕離。當他們想要救治傷者時，會要求義務急救員出示證件，即使他們出示醫管局的醫生、護士證，警方仍會稱不知是什麼證件。當他們提出召救護車時，警方經常沒有召喚救護車。「係人命，係生命，就算係邊個都會拯救，即使抗爭者都應該得到適當嘅救拯，國際大都會嘅香港，救護員冇適當嘅尊重唔緊要，但任何人都應該要得到人道救援。」許麗明向記者及義務急救員表達感謝。

【16﹕23】網媒記者表示，昨日晚上有網媒記者被橡膠子彈射中腳，但過去數個月是常見的情況，警暴已到瘋狂的地步。他自己亦曾被警方暴力驅散，8月5日單獨一人時想拍攝一名被捕示威者，當時樂富只有他自己一人，被數名警員包圍，搶去其手機、阻止他拍攝。他又曾在太子港鐵站拍攝警方截查私家車時，警方用警棍敲打盾牌不斷趕走在場記者，趕至水渠道街角令他們無法拍攝。他又指，警方以粗口辱罵他們。

【16﹕11】社會工作者總工會播放10月31日的整合片段，譴責警方以過度武力作拘捕、射傷老人家、催淚彈碎片打中人右眼等。社總總幹事許麗明表示，片段令人憤怒、無奈及傷心。她指，昨日有社工在照顧長者時，被警方打兩棍，社工、傳媒、救護員都曾在現場中藍色水，被警方正面射胡椒噴劑，被布袋彈擦傷等情況，稍後會有義務急救員及網媒記者講述情況。