【屯門異味】前天文台長林超英解構源頭　礦山村村民：陣味好勁

屯門良景邨一帶周一(28日)受不明氣體侵襲，附近居民、老人院、學校及寵物收容所均受波及，有小童接觸氣體後起紅疹、有貓狗嘔吐、更有倉鼠死亡，事件令屯門居民人心惶惶，惟事發至今第五天，相關部門仍未找到異味源頭，天文台前台長林超英根據當日報案人士地點、風向等，發現受影響的地方形成一條「走廊」，相信源頭或靠近礦山村。今日(1日)記者前往礦山村視察，有村民稱，當天氣味持續近兩小時，形容氣味很攻鼻，「以前從來冇聞過。」

事發至今第五天，政府新聞處出新聞稿稱，警方、消防處、環保署過去數天的調查中仍未找到氣味源頭，聲稱相關部門會繼續留意情況發展，如氣味再次出現或有新資料，會再作跟進調查。

圖1 屯門、青山一帶立體圖，10月28日下午吹西北偏北風 1-6標記不明氣體報告位置。（林超英博客圖片）

不明氣體報告範圍 黑色圈：3:30 – 3:45 報告範圍 紅色圈：3:46 – 4:00 增加範圍；藍色圈：4:00 – 4:30 增加範圍。（（林超英博客圖片） 屯門不明氣體政府部門調查均無果，天文台前台長林超英昨日(31日)於個人博客內發文，嘗試找出源頭，他根據當天的風向及消防接收到的求助個案地址，發現受影響的地方形成一條「走廊」（如左圖），兩邊地區不受影響，而是氣體逐步向南擴散，相關氣體維持一段時間後消失，相信「源頭是短暫排放，可能是人控制的。」 源頭或接近礦山村 記者致電林超英查詢氣味會否由青山靶場吹來，他稱可能性較低，因當天吹西北風，靶場氣味應會吹向海，而且靶場與屯門中間有青山相隔，異味未必能吹座山。參考地理位置、風向及受影響範圍，林超英認為源頭或可能來自礦山村一帶，他在博客中稱，「礦山村位於氣體走廊上游，後面只有山，再沒有其他民居點或工廠區，看來有關部門應該去看一下。」

氣體擴散立體地形圖。（林超英博客）

記者今午前往礦山村一帶巡察，最高點位置的一排建築物分別是「光孝仙苑」私營骨灰龕、及天罡隆義骨灰龕場，記者向「光孝仙苑」職員查詢，職員稱，當天沒有聞到不明氣體，旁邊天罡隆義沒有人應門，未能查問。除了佛寺，礦山村一帶有不少停車場及少量民居。

「光孝仙苑」職員查詢，職員稱，當天很大風，但沒有聞到不明氣體。（鄧栢良攝）

村民：之前從來冇聞過

張先生住在礦山村受影響的寵物收容所附近，他稱當日下午3時許有很強的「酸酸餿餿」氣味，張先生稱之前聞過催淚彈，但當天氣味不似催淚彈，「好攻眼、辣喉，好辛苦，唔同催淚，係另一種氣體。」張先生指，當天氣味由下午3時起持續出現近兩小時，當有風吹過時，味道會較強烈，「係有陣味，好勁，之前從來冇聞過。」張先生稱，感覺是由礦山村後山傳來。

居民何先生則指，當時聞到的氣味中似有化學物，「似化學物，但我真係形容唔到係咩味。」另一名伯伯亦指，當天辣喉的氣味維持近2小時，但不知道從何吹過來。

村民張先生家在寵物收容所附近，他稱當天聞到強烈的味，愜版後山位置傳來。（鄧栢良攝）

今日於警方記者會上，出席的消防處副消防總長（新界北）郭柏超指，周一消防處接獲多宗有市民吸入懷疑刺鼻氣體事件，消防處於當日下午3時33分至4時25分接獲18宗有關緊急召喚，消防處於3時33分首個報案為於輕鐵新圍站，其後有人報案指正確位置為屯門西北游泳池，同事於是到場調查，以氣體探測器嘗試找出懷疑有刺鼻氣體的來源，但同事於泳池未有發現不明氣體洩漏事故。郭柏超指，接獲報案的覆蓋範圍相當廣闊，同事於沿途一帶進行大範圍調查，據同事稱於調查開始時是聞到依稀刺鼻氣味，但經氣體探測器調查無發現不尋常氣味源頭，及後亦再無聞到氣味。消防處亦於山景邨巴士站發現一男一女報稱疑吸入氣體不適，兩人經救護員現場治理後無需送院。消防於同日下午5時12分暫停調查工作，但其後兩日有分別派同事於區內範圍調查，但未有發現不尋常氣味。