【屯門衝突】住戶跪地受查　警：相信市民不想住宅變暴徒避風港

屯門早前受不明氣體侵襲，上月30日有市民到到大興行動基地抗議，防暴警員驅散群眾時，突然進入兆軒苑逸生閣大堂截查多人，要求多名人士跪地面壁接受搜查，有意見指警方做法侮辱、對待市民儼如對待戰犯，警方今日（1日）於記者會回應有關説法，指當晚有為數眾多的人被捕，基於保安問題考慮，要求他們跪低、坐低或踎低，目的希望令被捕人士逃走反應慢點 ，又稱相信市民不希望看到自己的住宅成為暴徒的避風港，提醒若有人阻止警方進入任何地方進行拘捕行動，有可能干犯阻差辦公罪。

警：33人非大廈居民​

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，10月30日警方以包圍形式，拘捕屯門附近的「暴徒」，當晚警方看到「暴徒」向不同方向逃走，部分「暴徒」走進逸生閣，因此警方行使香港法例232章50條警隊條例賦予的權利，進入大廈大堂進行拘捕行動，警方最後於大堂截停數十人，經調查後來發現部分為大廈居民，警方放行未有作出拘捕，但當中有33名人士，包括24男9女並非大廈居民，警方以非法集結罪名將他們拘捕。

警：保安問題要求被捕人跪下、坐下或蹲下非新鮮事

當晚警方要求逸生閣被搜查市民下跪接受搜查，江指當晚逸生閣大堂被拘捕人數多達30多人，警方控制為數眾多被捕人士時，需要考慮被捕人士的保安問題，警方要求被捕人士跪下、坐下或蹲下並非新鮮事，大家若翻查舊新聞可看到之前曾經出現過。江重申警方控制大群被捕人士有難度，加上示威者的武器越來越厲害、甚至發生搶犯、襲擊警員等事件，江形容道理很簡單，「你企喺度逃走嘅反應快啲，定係你跪低、坐低或踎低嘅反應快啲，其實都係想令佢逃走反應慢咗」，沒有侮辱或戰犯的意思，相信有關説法只是媒體的描繪。

警方要求逸生閣被扣查人士面壁跪地。

警指住宅成「暴徒」避風港​

警方進入私人屋苑執法的問題引起社會爭議，江永祥表示根據法例232章警隊條例第50條，若有警務人員相信需要被拘捕的人進入一個地方，居住或管理該地方的人，在警務人員要求的情況下，均需要容許警務人員進入，及提供一切合理便利，讓警方進行搜查及逮捕。若對方不願意合作，根據警方權利，警方可於不需要獲得搜令的情況下進入。若對方繼續阻撓，警方可使用合理武力強行進入。江指當日警方驅散時，有數十人進入逸生閣大堂，身分不容置疑，警方進入調查是負責任的舉措，「有30幾個根本就唔係大廈住客，你話俾我聽，佢哋點解喺果到」。警方重申，警方有權利進入拘捕，相信市民不希望看到自己的住宅成為暴徒的避風港。江提醒，若有人阻止警方進入任何地方進行拘捕行動，有可能干犯阻差辦工罪，警方會嚴正執法。