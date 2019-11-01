【屯門衝突】兩姐弟阻警入餐廳拉人被捕　食店：已保釋明正常營業

前日（30日）警方於屯門驅散包圍大興行動機地示威者，防暴警包抄搜捕聚集人群，並在一間食肆拘捕涉阻差辦公一對姊弟及兩名涉非法集結男女。警方今日於記者會表示，當晚驅散時看到曾經兩名破壞社會安寧的人進入該餐廳，警方嘗試進入餐廳拘捕，但餐廳的店主及店員嘗試阻撓，兩人涉阻差辦公被捕，至於兩名破壞社會安寧的人則涉非法集結被捕。事發後，有不少街坊都替老闆娘不忿，將櫥窗變成連儂牆打氣，東屋台今日於社交網站感謝各方關心及支持，明天珀御分店會正常營業，其親友指兩姐弟已獲保釋，現已回家休息。

警方指，餐廳店主及店員阻警入餐廳拘捕，涉阻差辦公被捕。（資料圖片）

當晚約10時半，防暴警到良德街驅散，推進至一間地舖食肆「東屋台」時，警方指一對曾作出挑釁的男女進入店內，遂入內採取拘捕行動，一對姐弟職員走到門前要求警方解釋，其後有防暴警衝出來將兩人拉扯落地，並指兩人涉阻差辦公被捕。

警：餐廳店主、店員拒絕讓警入內拘捕

警方表示，當天晚上10時45分，有人於良運街及良德街聚集，做出叫囂、挑釁行為，警方認為對方有可能擾亂公安、破壞社會安寧的情況，警方作出口頭警告無果，因此驅散及拘捕，過程中看到曾經兩名破壞社會安寧的人，進入該餐廳，警方嘗試進入餐廳拘捕，但餐廳的店主及店員嘗試阻撓，警方作出解釋及警告，店主及店員仍然拒絕讓警方入內，警方行使權利進入餐廳，事件中共拘捕4人，包括店主及店員涉阻礙差辦公罪，另兩人則涉非法集結。

東屋台表示，兩姐弟已保釋，明珀御分店會正常營業。

事發後有不少街坊都替老闆娘不忿，將櫥窗變成連儂牆打氣，有市民主動整理連儂牆，並寫上關心字句表達心意。東屋台今日於社交網站感謝大家關心及支持，指家姐及細佬已獲釋，形容這兩天很漫長，但總算雨過天晴，並公告明天珀御分店會正常營業，而龍門居分店將繼續休息一天，兩姐弟的親友表示，兩人獲保釋，現已回家休息。