【11.2集會】警鵝頸橋、維園放催淚彈驅散　社工陳虹秀中椒

今午（2日）維園原定有集會，惟警方早前已向集會發出反對通知書，有泛民區議會候選人根據《選舉條例》第12(5)條，呼籲市民到維園參與選舉聚會，下午3時起多人前往維園參與集會，人潮塞滿銅鑼灣一帶，至下午近4時警方分別於高士威道、軒尼詩道鵝頸橋、維園發射多枚催淚彈，驅散聚集群眾。

警方於軒尼詩道發射多枚催淚彈。（曾梓洋攝）

下午3時許，多名市民響應泛民呼籲前往維園參與集會，人潮塞滿記利佐治街、告示打道、高士威道，警方多次舉起藍旗表示在場人士正參與非法集結，警告他們離開，其間記利佐治維園入口，有人向警方投擲水樽，警方舉起黑旗，大批防暴突然衝入維園。

警方向維園射催淚彈驅散聚集人群。（曾雪雯攝）

至下午4時，警方於高士威道發射多枚催淚彈，人群跑向天后方向，同時警方亦向維園發射多枚催淚彈，大批防暴警員衝入維園足球場驅趕聚集的示威者。警方亦於軒尼詩道鵝頸橋發射多枚催淚彈，於Sogo外聚集的示威者後退，警方在希慎廣場附近拘捕多名市民。多次於衝突場面出現的社工陳虹秀，亦被警放用胡椒噴霧制服。

至下午5時，示威者跑至莊士敦道，水炮車及裝甲車沿軒尼詩道往灣仔推進，警方趕至發射催淚彈，人群衝入修頓球場，水炮車在修敦球場後面位置射水。