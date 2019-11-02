【11.2集會】中環兩集會需腰斬　 直擊示威者堵路車輛被困

今晚（2日）中環愛丁堡廣場及遮打花園分別有獲不反對通知書的集會，灣仔有人打算步行前往參與集會，惟警方要求下午5時半要結束集會，兩個集會提早結束，有人不滿於中環干諾道中、民耀街、龍和道一帶架設路障，多部車輛被困，防暴警到場發射催淚彈驅散。

下午5時，大批市民前往中環參與集會。（王譯揚攝）

下午5時，大批市民前往中環遮打花園參與集會，部分人士打算由灣仔步行前往中環，但由於警方於皇后大道東及軒尼詩道設防線，禁止人群沿行人路行往中環方向，部分人需要繞路前往中環。遮打花園集會不反對通知書申請人於台上指，警方要求下午5時半要結束集會，要求集會人士離開。大會表示對警方決定感遺憾，會保護集會人士至5時半。另一方面 ，愛丁堡廣場集會不反對通知書申請人亦宣佈，集會需要腰斬，建議市民安全離開。

至下午5時，有示威者於大會堂外用雪糕筒、水馬的架設路障，現場有多架車輛被困，大量身穿黑衣的人士由四季酒店步出。龍和道同樣有示威者架設路障，有防暴警到場清理路障，其後防暴警察手執盾牌戒備，香港站對開有示威者燃燒路障，並傳出燒焦味，示威者燃燒雜物後往IFC行人天橋離開。

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警方在社交平台發文表示，由於港島區一帶現正出現大規模非法集結、堵路、暴力衝突及破壞社會安寧的情況，為保障公眾安全及公共秩序，警方根據公安條例第17條，停止中環區兩個已獲發不反對通知書的集會，並要求主辦者按照警方指示，安排出席者安全有序地離開現場。警方呼籲市民切勿前往中環參與相關活動。原定愛丁堡廣場集會目的是呼籲美國國會盡快通過《香港民主及人權法案》，至於中環遮打花園的集會，則向國際發出爭取民主自由等訴求。