【11.2集會】銅鑼灣義務急救員疑遭催淚彈擊中　背部燒傷脫皮

入夜後，大批市民仍於銅鑼灣一帶聚集，防暴警員不斷發射催淚彈驅散人群。晚上近7時，警方於波士富街及羅素街交界驅散，其間發射多枚催淚彈，現場傳出多次巨響，之後多名人士受傷倒地，其中一名義務急救員懷疑遭高溫催淚彈擊中，背部大面積燒傷、脫皮，面露痛苦表情，多名義務急救員上前為他急救。 採訪：李智智

一名男子懷疑遭警方手擲式催淚彈彈頭擊中倒地，他背部大面積燒傷。（李智智攝）

晚上近7時，銅鑼灣時代廣場對開大批人士聚集，其間有人向警方防線投擲水樽，警方於波士富街及羅素街交界發射多枚催淚彈，現場傳出多次巨響，一片煙霧彌漫，其後一名義務急救員受傷倒地，他背部大面積燒傷，左手手指亦遭灼傷，出現脫皮情況。據現場其他義務急救員所講，急救員懷疑遭警方手擲式催淚彈彈頭擊中。受傷急救員面露痛苦表情，多名義務急救員不斷用濕紗布為他處理傷口。其後救護員到場，急救員由擔架抬上救護車送院治理。

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受傷急救員的手套，明顯看到燒焦痕跡。（李智智攝）

現場遺下催淚彈彈頭、受傷急救員被剪走的衣物，衣物明顯看到燒焦痕跡，其手套亦有燒黑痕跡。根據現場記者觀察，催淚彈味道較以往強烈，多名記者感不適，而催淚彈的彈頭亦與過往有所不同。警方早前曾於記者會承認，有向內地生產商引入彈藥。

醫管局表示，截止晚上6時半，港島區衝突中，共三名男子受傷，他們分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院，全部情況穩定。