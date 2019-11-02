【11.2集會】中環消防不滿防暴警催淚彈射中消防車　雙方粗口指罵

今午（2日）大批市民前往中環遮打花園參與集會，惟最終兩集會被腰斬，有人於中環干諾道中、民耀街、龍和道一帶架設路障，防暴警到場發射催淚彈驅散。防暴警推進至中環干諾道中時，有消防員不滿警方向消防車發射催淚彈，上前理論，雙方發生衝突，防暴警其後向在場記者噴胡椒噴劑，並稱記者「黑記、食屎」，引起記者不滿。

（啤梨晚報片段截圖）

據啤梨晚報記者拍攝片段所見，一輛消防車正停泊干諾道中，一名消防員懷疑不滿警員向消防車發射催淚彈，向一群正在戒備的防暴警員斥「師傅，X你射X到我架消防車，有無搞X錯」，並稱「我又無催淚煙你睇吓我依家個樣」，一名防暴警員解釋，現場有示威者，警方需要驅散他們，消防員反問「你都唔洗射我架車啊嘛？」，一名防暴警員反駁「睇唔到啊嘛」此時，消防員身旁一名防暴警員拍其膊頭，著他冷靜，惟另外一名防暴警員情緒激動稱「你講乜X嘢粗口啊？」消防員情緒激動上前理論稱「你睇吓我對眼」，多名防暴警員馬上將他推開，雙方發生激烈衝突，消防員被推至得忌利士街，現場多名記者亦被防暴警員推開，一名記者稱「你唔好推我」，又謂「消防員黎㗎果嗰」。

而另外一條由中視拍攝片段所見，消防員被推至一牆角，防暴警員不斷趕記者向後，又向中視記者直射胡椒噴劑，記者不滿稱自己沒有衝擊，質疑警方做法，防暴警員稱他「黑記、食屎」，記者不斷稱自己沒有衝擊，反駁警方為何稱呼自己「黑記」。