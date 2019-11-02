【11.2集會】警改策略　利用地勢兩路包抄　修頓公廁外抓捕過百人

防暴警兩路包抄修頓球場公廁，逾百示威者狹巷內被圍困，跪地舉手受查歷時兩小時，被捕帶上警車。港島各區接連衝突事件，灣仔亦戰火不絕，而警方利用地形的戰略下，防暴警與水炮車兩路夾擊，在修頓球場公廁外截獲大量人士，全部人被要求蹲下及舉手，搜身逾兩小時後，合共百名示威者被拘捕帶走。

防暴連同水炮車 銅鑼灣及金鐘兩邊夾攻灣仔

今（2日）晚上4時40分，銅鑼灣連串衝突後，示威者朝愛丁堡廣場方向前進，佔用皇后大道東、莊士敦道、軒尼詩道一帶。同一時間，在銅鑼灣的水炮車及防暴警先後抵達灣仔，水炮車由銅鑼灣軒尼詩道推進至灣仔莊士敦道，防暴警則緊接著乘坐警車抵莊士敦道灣仔A3出口下車，然後落地沿莊士敦道前進，其間未見制服任何示威者。

相若時間，除了在警察總部外行人天橋戒備的防暴警外，在金鐘一帶戒備的警方防線亦向灣仔步步進逼，4時47分，逾十輛警車沿金鐘道進入皇后大道東，而銳武裝甲車及水炮車在三分鐘後，亦沿金鐘道駛入軒尼詩道。當時氣氛仍然平靜，不少示威者經莊士敦道進入太古廣場，有防暴警員在莊士敦道及蘭杜街交界截查一名示威者。

軒尼詩道連環催淚彈 示威者逃入修頓被圍困

踏入下午5時，灣仔氣氛轉趨緊張，分域街有防暴警察持槍械備，並向循道衛理大廈連環施放催淚彈，並制服約6名示威者。大批示威者退回修頓球場暫避，而防暴警緊隨其後，分別在莊士敦道及軒尼詩道，包抄修頓球場與灣仔地鐵站之間通道，逾百人被圍捕，被要求蹲下及舉起雙手接受搜查。

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有記者嘗試在修頓球場隔欄杆採訪通道內的情況，被防暴警員驅趕。當時球場內仍有人打波，不滿指罵防暴警﹕「打波都唔得！」防暴警隨即向在場人士舉黑旗及舉起胡椒噴劑警告。不斷有市民大叫﹕「放人」，警方最終在修頓球場外莊士敦道再施多枚催淚彈，驅散在場人士，其中一枚催淚彈更射上附近唐樓天台。

警利用地形 兩路包抄公廁通道拘百人

被截獲的人士，接受歷時約2小時的搜身，警方在公廁內檢獲面罩、防具等。部分人獲准放行，但有逾百人被警方拘捕，先後帶上警車。據了解，警方過往採取驅散及追捕的方式拘捕示威者，惟近月已改變策略，例如在政總側門突擊、派便衣警駕私家車接載同僚執法，而今次警方利用地形，在軒尼詩道及莊士敦道兩邊包抄修頓球場旁的公廁通道，拘捕逾百人。