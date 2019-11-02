【11.2集會】旺角兩男遭「私了」　一人遭扯開內褲　警：令人髪指

網民號召今日（2日）「流水式」參與港島多場集會，下午起演變成激烈衝突，入夜後衝突蔓延至九龍區，於尖沙咀柏麗大道舉行的「人權民主和你Sing」合法集會，近傍晚被大批防暴警及速龍小隊到場驅散後，佐敦、油麻地及旺角一帶出現示威者堵路及於路障縱火等，警方採取驅散行動。晚上在旺角發生最少兩宗懷疑「私了」事件，一名男子被人襲擊，更遭扯甩內褲。警方指有關行為行為令人髮指。

消防員到場為男子急救。（李智智攝）

另一名脫去上衣的男子疑眼部不適，警員以水為他洗眼。（李智智攝）

晚上9時許，於彌敦道山東街一帶有示威者聚集，其間有男子疑與示威者發生爭執，其後被多名示威者圍毆及用雨遮襲擊，男子不支倒地，面有血跡及上衣被扯開，其後再有示威者上前，將男子的長褲及內褲扯開，一度露出私人部位。消防員其後到場為男子救治，救護員將男子抬上擔架床並送上救護車。另外於山東街同一位置亦有另一名男子疑被「私了」後眼部不適，男子脫去上衣面露痛苦表情，防暴警員以水為他洗眼，其後急救員將男子帶離現場。

防暴警到場射催淚彈

晚上10時許，防暴警員高舉橙旗及向西洋菜南街方向舉槍，示威者一度散去，其後於防暴警員離去後示威者再次聚集，並以發泡膠箱設置路障，防暴警到場再發射多枚催淚彈。

警：行為令人髮指

警方於Facebook指，晚上近10時多名蒙面暴徒在旺角山東街先後襲擊兩名路人，其中一名於山東街近彌敦道被襲擊的男子，被多名蒙面暴徒圍毆，更扯脫受害人的上衣、長褲及內褲，行為令人髮指。警方指絕不姑息暴徒襲擊無辜市民及一切暴力行為，必定嚴正執法。警方指現正於相關地區採取拘捕行動，並警告暴徒立即停止傷害市民的行為。