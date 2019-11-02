【11.2集會】示威者旺角置土製炸彈燃燒彈　警銅鑼灣引爆疑爆炸品

反修例風波持續，昨日（3日）多區發生衝突其間，銅鑼灣出現兩個懷疑紙盒爆炸品，其中一個寫有「同胞勿近，手足勿近」，警方爆炸品處理課先後到希慎廣場前及波斯富街天橋位置，引爆該兩個可疑物品。另外，至凌晨3時，有示威者於旺角放置一個土製炸彈，其後將汽油彈擲向該個爆炸物，最終現場一度冒起火球，未見爆炸。 另外，警方昨晚表示於灣仔一單位，檢過百支汽油彈及多件攻擊性武器，總共拘捕四男一女，年齡界乎19至24歲；有組織罪案及三合會調查科警司楊耀宗指，被捕人士涉於上址製造汽油彈，藏有的汽油彈及攻擊性武器，表示相信於昨日暴動示威中使用。

警方爆炸品處理課先後到希慎廣場前及波斯富街天橋位置，引爆可疑物品。（呂諾君攝） 銅鑼灣現兩疑炸彈紙盒 警到場引爆 晚上8時許，銅鑼灣軒尼詩道希慎廣場對出馬路位置，有紙盒寫有「同胞勿近，手足勿近」，而附近則有數個磚頭；晚上10時40分，銅鑼灣波斯富橋下亦有一個紙盒，懷疑是爆炸品，警方爆炸品處理課先後到希慎廣場前及波斯富街天橋位置，引爆可疑物品，現場曾傳出巨響。現場消息指，警方引爆波斯富橋下紙盒後，現場僅發現一個飯盒。 旺角放置土製炸彈 現場一度冒火球 另外，至凌晨3時半，旺角亞皆老街彌敦道位置，有示威者於上址放置一個土製炸彈，其後有示威者利用燃燒彈擲向該個土製炸彈，現場未有發生爆炸，惟一度冒起火球。

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警方檢180支汽油彈 拘捕五人最小僅19歲

警方昨晚（2日）表示，於灣仔一單位檢出過百支汽油彈及多件攻擊性武器，拘捕四男一女。有組織罪案及三合會調查科警司楊耀宗表示，於今午3時，警方根據線報，突擊搜查灣仔堅拿道西一住宅單位，以涉嫌管有攻擊性武器拘捕四男一女，警方亦於上址檢獲約180支汽油彈，包括已製成及半完成品，及一批助燃液體包括電油及松節水，另外亦發現五支伸縮警棍、兩支胡椒噴霧、及一批裝備包括頭盔、豬咀、防毒面罩等。

被捕四男一女年齡為19至24歲，楊耀宗指被捕人士涉嫌於上址製造汽油彈，藏有的汽油彈及攻擊性武器，相信提供於今日暴動示威中使用，警方會積極調查被捕人士有否參與其中，及背後有否組織主使，警方行動今晚仍繼續。