【11.3集會】沙田站閘機被毀　防暴警入新城市擎槍、噴椒、搜捕

反修例風波持續，有網民以反警暴為名，今日在全港多區發起示威行動。沙田新城市廣場中午時分有逾百市民聚集，一同合唱反修例歌曲及高叫口號。約下午4時許，有多名黑衣蒙面人在沙田站大肆破壞，防暴趕至並衝入新城市廣場內搜捕，現場一片混亂，和平唱歌活動頓變警民衝突。不少市民見狀嚇得四散，防暴在制服黑衣人期間有市民不滿，從高處投擲水樽，防暴先後擎槍指向群眾及「噴椒」，現場氣氛相當緊張，至少三人被捕。

下午接近4時，有示威者突襲沙田站，他們敲打客戶服務中心，嚇得職員尖叫，亦有示威者破壞閘機及灌水，他們三分鐘快速破壞後散去，逃往沙田新城市各層換衫。

大批防暴警員立即衝入沙田站，並向新城市廣場推進，原本坐在廣場中庭聚集唱歌的市民大為緊張，嚇得拔足狂奔，防暴警手持長槍、胡椒噴劑及圓盾在中庭和二樓位置戒備，期間制服數名黑衣人，有記者上前採訪時，警員向記者方向舉起胡椒噴劑，中庭位置亦有市民不滿警方硬闖商場，雙方對峙互有口角，有防暴警更擎槍指向高層市民。

三人被捕 多人中椒不適

沙田新城市廣場一時間氣氛緊張，防暴警至少拘捕三人後收隊，有在高層的市民向警員投擲雜物及水樽。部分防暴警乘扶手梯離開沙田新城市廣場前往地下巴士總站時，有示威者不斷向他們掟水樽，並叫囂﹕「上嚟呀！」防暴警在扶手梯底戒備，並用電筒由照射群眾。

有市民表示，防暴警進入沙田新城市廣場後，以盾牌推撞到場人士，並制服一男一女。之後防暴警上二樓，向樓下射胡棣噴劑，有市民面部中椒，至少有三個人中椒不適。救護員期後到場治理，有中年男子需要冰敷頭部，亦有女士需要洗眼，一人由救護員抬上擔架送往醫院。

區議員：新鴻基及警方要交代

沙田民主派議員、「沙田巿中心」區議員衛慶祥在商場發言，他對剛才無法保護巿民表達歉意。他表示，根據法例，警方無權在不知悉追捕者身份時，進入私人地方採取行動。他斥警方在7月14進入新城市拘捕製造大混亂，已令居民非常憤怒，但豈料惡夢在今天再次出現。

本身是資深區議員的衛慶祥表示，本以為警方會吸取7月14日的經驗，知道警方進入商場有多危險和令人反感，又指警方剛才進入商場時，居民聲音一面倒表達極不滿。

他又指，剛才警方進行商場以武力採取拘捕行動，畫面非常混亂，有小朋友不知所措狂奔，有成年人驚恐得痛哭，他表明將會要交代新鴻基是否有批准警員進入商場，又要求警方公開道歉，「我要同新鴻基講，沙田地標第二次被警方破壞、踐踏，你（新鴻基）要向警方表達態度，不應禁若寒蟬。我唔會戴口罩，因為我無做對唔住巿民嘅嘢。」

衛慶祥有競逐連任下區議會選舉，同區參選人倘有鄧肇峰。