【11.3集會．大埔】速龍獨自入超級城制服男子　群眾施襲疑搶犯

大埔超級城今日多次爆發嚴重衝突。下午，示威者在C區中庭聚集唱歌，有人破壞吉野家，防暴警入商場調查。傍晚時份，防暴警在商場外截查黑衣人，引來市民不滿，警多次舉旗。入夜時份，衝突轉趨激烈，突然有一名速龍小隊警員單獨在中庭制服一名男子，被大批群眾、示威者包圍，更出手襲擊警員圖搶犯。後來防暴警增援，將一名女子及一名老婦按地制服，有人向警方掟雜物，警員噴射胡椒噴劑。

今日有網民號召七區集會，大埔原定在風水廣場，後來改至大埔超級城C區。起初，下午2時許，在場人士叫口號及唱歌，並在商場中庭位置，以紙鶴砌出「Free HK」字樣，氣氛平靜。至3時43分，一批黑衣人在店舖門外噴字及刑毀。示威者包圍吉野家破壞，破壞前他們曾叫店員及食客散開。防暴警進入大埔超級城內戒備，但當時未有拘捕任何人。防暴警其後退回商場外，之後的兩小時未再有衝突發生。

至下午5時45分，氣氛轉趨緊張，大埔超級城外，防暴警截查數名黑衣人，在場人士不滿及向警叫囂。防暴警多次舉藍旗，更一度舉黑旗。其後，防暴警突然衝上大埔廣場二樓，並進入大埔超級城內截查。現場人士鼓譟，並向在場防暴警叫囂。其間曾有人在商場外被制服。

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晚上6時半，有人向大埔超級城外的防暴警員前方投擲疑似水彈、雜物，包圍汽水罐、紙圍飲品，防暴警作出警告及舉槍指向高處。之後防暴警經大埔廣場扶手梯上平台，在大埔中心及大埔超級城之間天橋設防線。

至7時14分，防暴警再度進入大埔超級城內，並將人趕離商場。數分鐘後，一名速龍小隊成員獨自在中庭位置將一名男子制服在地上，對方舉起雙手。在場人士大為不滿，上前包圍要求放人，其間雙方發生糾纏，並曾向該名防暴警施襲。之後，大批防暴警員立即趕至增援。警方按低一名女士及婆婆，現場人士表示，該名女士當時暈暈地，被警方抬走，其間有人向警方掟雜物，有警員噴射胡椒噴劑。一輪衝突過後，防暴警撤離，大埔超級城關門。