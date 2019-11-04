【11.3集會】警將軍澳發多枚催淚彈清場　科大生疑走避時墮樓昏迷

反修例風波持續近5個月仍未平息，網民昨日（11月3日）發起的「七區行街」行動，亦演變成多區衝突。其中將軍澳昨深夜至今日凌晨峰煙四起，大批示威者於唐明街一帶聚集及堵路，警方發射多枚催淚彈清場，及後更衝入廣明苑屋苑範圍搜查。清場期間，最少數人受傷，其中一名科大男學生，疑在停車場內躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，昏迷送院搶救。

救援人員在場拯救墮樓青年。（網上圖片）

清場行動期間，據悉最少3人受傷，當中一名姓周青年，為香港科技大學學生，他疑因在屋苑停車場內躲避催淚彈，不慎從3樓跌落2樓，有10多名救援人員在場搶救，他事後陷於昏迷，被送往伊利伯醫院搶救，親友及科大學生會學生趕抵了解。

消息稱，墮樓男生出現斷骨情況，頭有瘀血，送院時陷於昏迷，脈搏薄弱，更有失禁現象，現時留醫深切治療部；另外兩名傷者中，有人走避時跌倒斷骨；另有一名急救員，懷疑被海綿彈擊中受傷。

事發前，今日凌晨零時許，警方與示威者分別在唐明街及尚德邨對峙，未幾警方連發多枚催淚彈驅散，示威者一度投擲雜物還擊。警方其後衝入廣明苑屋苑範圍搜查，有廣明苑業主立案法團代表，手持「大聲公」開咪，指該範圍屬私人地方，同時有大批居民抗議，要求警方立即離開。警員其後一度撤退，但登上警車前，仍連續向屋苑發射出最少3枚催淚彈。

墮樓科大生大量流血。（讀者提供）