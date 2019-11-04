【警方記者會】六傳媒戴貼字頭盔拒離場　警首次取消記招

六名記者戴貼有單字的頭盔出席警方記者會，被要求除下或離場，僵持逾廿分鐘後，警方首度宣佈取消記者會。六名記者的頭盔上分別貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」的文字，他們沒有叫口號，僅坐在記者席上。警方高層就坐後，主持人高振邦要求六人除下標語，否則會中止記者會。傳媒聯絡隊嘗試要求六人離開，惟他們未有理會。糾纏逾20分鐘後，高振邦宣佈記者會取消，全場的燈立即熄滅，無線上網亦中斷。 記協執委陳朗昇及端傳媒女記者鄭佩珊回應事件，稱行動並不是示威、抗議，沒有阻礙警方記者會的安排，他們正在工作，只是服飾上有小小不同。陳批評警方多次在記者會上稱要互相尊重，但昨有立場記者及浸大學生記者被捕，前線記者受傷害，要求警方不要再針對記者。

警方高層離場。(陳浩然攝)

警方記者會甫開始，警高層就坐後，六名記者戴上貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」單字的頭盔，坐在記者席第三排位置，沒有高叫口號。警察公共關係科警司及記者會主持人高振邦開咪表示，記者會是讓傳媒及市民得到警方訊息，不是讓記者舉標語或示威，要求記者除下標語，或者離場。他之後宣佈暫停記者會，台上警方高層離場。

高表示，記者如果想反映意見，仍有很多不同平台和渠道。他多次點出六名記者所屬傳媒，包括《立場新聞》、《明報》、《香港電台》、《端傳媒》、《獨立媒體》及《AM730》，要求他們離場，並示意傳媒聯絡隊人員上前請他們離開。六名記者未有離開座位，並指他們有權進行合法採訪，亦未有除下貼有文字的頭盔。

有傳媒聯絡隊人員向六人表示，記者會會場為他們的地方，屬警察建築物，要求記者尊重場合及離場。有記者回以警方沒有權利要求他們離開。高振邦表示，沒有理由因為他們的一己行為，而剝削其他傳媒採訪的權利，亦沒有權利剝削公眾知道警方想要發布的有用訊息。

六名記者戴上貼有文字的頭盔。(陳浩然攝)

有記者回以警方可以繼續記者會，毋須要求他們離開。高指如果他們不離開，會中止記者會，並指「幾位記者唔好同我爭論喇，因為呢個好明顯嘅示威活動。」他提醒傳媒聯絡隊「請」記者離開便可，讓他們自行起身，惟六名記者不為所動，高著傳媒聯絡隊退開。高稱尊重大家的言論自由，但記者會的場合不適合進行示威活動，再要求六人立即離開。

有其他在場傳媒質問警方為何要求戴頭盔記者離場，包括涉事記者無任何行動、叫口號、單字如何成示威標語，並提出要求容許相關記者留下，指出不妨礙拍攝及提問。惟警方堅持暫停記者會直至有關記者離開，期間有多名傳媒聯絡隊警員包圍相關記者，並與在場記者爭辯。

有其他傳媒提出警方以什麼權力要求記者離開時，期間企在「大電視」後方的傳媒聯絡隊人員傳出訕笑聲。有在場記者曾問其他行家，六名戴標語記者有無阻礙眾人採訪，大家皆稱沒有。

高振邦宣佈記會者取消。(陳浩然攝)

至下午4時22分，局面仍然僵持，高振邦稱是最後一次要求記者離開。他表示，警方四點鐘記者會是警方及市民之間重要的溝通渠道，他引述上周謝邦中所指記者會的運作有乃大家互相尊重，並在良好秩序下才可以順便進行，是雙向的關係。警方記者會不是予傳媒表達個人意願的平台，並指如果個別人士及組織有需要向警方反映認見，亦可以透過其他合適場合、渠道向警方反映。他指剛才已經多番勸喻六名記者，勸喻他們要尊重自己的專業，個別不負責任的行為對其他專業的傳媒並不公平。他指現時情況沒有改善，無可奈可下，他宣佈今日的記者會取消。他稱記者不專業的行為剝削香港市民得到資訊的權利。在場記者質問高振邦﹕「依家邊個不負責任、不專業呀高Sir？」、「你不如出片算啦！」高振邦一語畢，記者會會場立即熄燈，並中斷無線上網功能。

六名記者其後回到警總地下，其中兩人向在場記者回應事件。(陳浩然攝)

在記者會上戴貼有文字頭盔的香港記者協會執委陳朗昇表示，他們是一批前線記者，代表記協及攝記協的聲援行動。他指，昨日一名立場新聞特約記者涉阻差辦公被捕至今未獲釋、浸大新聞系學生持有有效警察通例認同的記協會員證，仍被無理拘捕。他們今日的行動是聲援兩名同業，並不是示威抗議，而是到場工作，準備開記者會，只是在服飾上向警方表達應該要互相尊重。他指警方高層多次在記者會上表示要互相尊重，但前線記者仍然不斷受攻擊、受傷害、被捕，例如消防員與警「言語誤會」時，在場記者拍攝時，被警不斷用胡椒噴劑追著噴射20至30米；記者在商場地下位置，被一、二樓防暴警以胡椒噴劑噴射，「咁係乜嘢互相尊重呢？」。他對於警方取消記者會表示遺憾，亦不想公眾知情權受傷害，並強調記者不應該成為新聞主角，但在近四個月、近兩星期、近三日，多次成為警方針對對象，認為非常可惜、難以接受。他指謝振中總警司上周在記者會上多次稱警方不會針對記者，但行動並非如此。他希望警方拿出真的誠意，好好督促前線警員，亦希望前線警員與前線記者多合作，不要再針對前線記者。

端傳媒女記者鄭佩珊表示，他們今日的行動不是示威，沒有阻礙警方記者會的安排，只是服飾上有小小不同，是警方自己取消記者會，剝削公眾知情權的不是記者，而是警方。

記者問及會否擔心今日的行動令警方更針對記者，陳指雖有擔心，但別無選擇，指可以拘捕一個記者，便可以拘捕下一個，市民的合情權不獲保證，故選擇以一個姿態向警方表示不要再針對記者。陳指立場新聞原本有一名代表，一名行家臨時收到上司電話要求他除去頭盔，不要參與。陳希望新聞界機構前輩、管理層明白前線記者每日每分每秒面對警方的拘捕、胡椒噴劑、槍口的威脅，希望前輩、管理層諒解並予以支持，不要作出秋後算帳。如果傳媒要禁聲，香港的自由就不會受到保障。

陳表示，記協已經盡了努力，在香港法律制度下，警方權力非常大，在現場要拘捕一名記者是無法阻止，雖然大家萬般委屈，阻止或被冠以阻差辦公的污名，只可以眼白白見到同行被拘捕。記協只可能向法院申請人身保護令救回被捕記者，但仍不容易。他指記協正在司法覆核，希望警方停止對記者的暴力，但司法覆核需要有強的理由，或者難以令法院盡快處理。法院已排期處理，但要數個月後，記協亦是非常無力。

【16﹕39】在記者會上戴貼有文字頭盔的香港記者協會執委陳朗昇表示，他們是一批前線記者，代表記協及攝記協的聲援行動。昨日一名立場新聞記者涉阻差辦公被捕至今未獲釋、浸大新聞系學生持有警察通例認同的記協記者證，仍被無理拘捕。他們今日不是示威抗議，而是在場工作，只是在服飾上有所不同。他指警方高層多次在記者會上表示要互相尊重，但前線記者仍然受傷害、被捕，例如消防員與警爭論時，在場記者被警不斷用胡椒追著噴射20至30米；記者在商場一樓位置被二樓防暴噴射。他對於警方取消記者會表示無奈，亦不想影響公眾知情權。他呼籲警方及前線記者多合作，警方不要再針對記者。

端傳媒女記者鄭佩珊表示，他們的行動不是示威，沒有阻礙警方記者會的安排，只是服飾上有小小不同，是警方自己取消記者會，剝削公眾知情權的不是記者，而是警方。

記者問會否擔心行動令警方更針對記者，陳指雖有擔心，別無選擇，指可以拘捕一個記者，便可以拘捕下一個，故選擇以一個姿態表示。陳指立場新原本有一名代表，但臨時收到上司電話要求他除去頭盔。陳要求前輩、管理層明白前線記者每日面對警方的胡椒噴劑、武器的威脅。

陳表示，記協已經盡了努力，在香港法律制度下，警方權力非常大，在現場要拘捕一名記者是無法阻止，雖然大家萬般委屈，阻止或被冠以阻差辦公的污名，只可以眼白白見到同行被帶走。

【16﹕24】全部記者離開記者會會場，返回警察總部地下位置，據知六名記者稍後會回應事件。

【16﹕22】局面仍然僵持，高振邦稱是最後一次要求記者離開。他表示，警方四點鐘記者會是警方及市民之間重要的溝通渠道，他引述上周謝邦中所指記者會的運作有乃大家互相尊重，並在良好秩序下才可以順便進行，是雙向的關係。警方記者會不是予傳媒表達個人意願的平台，並指如果個別人士及組織有需要向警方反映認見，亦可以透過其他合適場合、渠道向警方反映。他指剛才已經多番勸喻六名記者，勸喻他們要尊重自己的專業，個別不負責任的行為對其他專業的傳媒並不公平。他指現時情況沒有改善，無可奈可下，他宣佈今日的記者會取消。他稱記者不專業的行為剝削香港市民得到資訊的權利。在場記者質問高振邦﹕「依家邊個不負責任、不專業呀高Sir？」、「你不如出片算啦！」高振邦一語畢，記者會會場立即熄燈，並中斷無線上網功能。

【16﹕00】警方記者會未開始前，警高層就坐後，警察公共關係科警司及記者會主持人高振邦開咪表示記者會是讓傳媒及市民得到警方訊息，不是讓記者舉標語或示威，要求第三排的記者除下標語，或者離場。他之後宣佈暫停記者會，台上警方高層離場。高又表示，記者如果想反映意見，仍有很多不同平台和渠道。他多次點出六名記者所屬傳媒，包括《立場新聞》、《明報》、《香港電台》、《端傳媒》、《獨立媒體》及《AM730》，要求他們離場，並示意傳媒聯絡隊人員上前請他們離開。六名記者未有離開座位，並指他們有權進行合法採訪，亦未有除下貼有文字的頭盔，文字包括「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」等。

有傳媒聯絡隊人員表示記者會會場為他們的地方，屬警察建築物，要求記者尊重場合及離場。有記者回以警方沒有權利要求他們離開。高振邦又指，沒有理由因為他們的一己行為，而剝削其他傳媒採訪的權利，亦沒有權利剝削公眾知道警方想要發布的有用訊息。有記者回以警方可以繼續記者會，毋須要求他們離開。高指如果他們不離開，會中止記者會，並指「幾位記者唔好同我爭論喇，因為呢個好明顯嘅示威活動。」他提醒傳媒聯絡隊「請」記者離開便可，讓他們自行起身，惟六名記者不為所動，高著傳媒聯絡隊退開。高稱尊重大家的言論自由，但記者會的場合不適合進行示威活動，再要求六人立即離開。

有其他在場傳媒質問警方為何要求戴頭盔記者離場，包括涉事記者無任何行動、叫口號、單字如何成示威標語，並提出要求容許相關記者留下，指出不妨礙拍攝及提問。惟警方堅持暫停記者會直至有關記者離開，期間有多名傳媒聯絡隊警員包圍相關記者，並與在場記者爭辯。

有其他傳媒提出警方以什麼權力要求記者離開時，期間企在「大電視」後方的傳媒聯絡隊人員傳出訕笑聲。有在場記者曾問其他行家，六名戴標語記者有無阻礙眾人採訪，大家皆稱沒有。

過去周末，本港多區發生衝突，造成多人受傷及多人被捕。網民昨日(3日)發起「香港人 反警暴 七區緊急行街」，在七區商場和平示威，警方其後闖入各大商場，又在多個商場內包括大埔超級城、沙田新城市廣場內施放胡椒噴劑，有在場市民誤中胡椒水不適，警方亦在商場內拘捕集會人士。昨入夜後，太古城有居民發起人鏈活動，一名男子突持刀襲擊在場人士，多名男女受傷，民主動力召集人趙家賢上前調停時，更被咬甩耳朵；兇徒最後被在場人士「私了」；同時，香港浸會大學一名編委記及立場新聞特約攝影記者亦在採訪時先後被捕。

昨晚，將軍澳有大批示威者於唐明街一帶聚集，警方發射催淚彈清場時，衝入廣明苑屋苑範圍，一名香港科技大學男學生疑在廣明苑停車場躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，昏迷送院，至今早情況仍危殆。

周六(2日)衝突中，有義務急救員疑被催淚彈擲中，背部大面積被燒傷，左手手指亦遭灼傷，出現脫皮情況。

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜下午四時會見傳媒。消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。