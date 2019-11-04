【11.3集會】危殆科大生靠機器維持生命　東九重案到醫院調查

反修例運動發展至今，衝突每周各區上演。周日（3日）深夜示威者與警方於將軍澳唐明街對峙，又衝入廣明苑屋苑範圍搜查，期間一名香港科技大學男學生疑在走避期間在尚德B停車場高處墮下，昏迷送院。據了解事主腦壓等指數不理想，需進行第二次手術，現靠打強心針，以機器維持生命。據到醫院探望傷者的科大學生表示，傷者為籃網球（Netball）隊員，曾代表科大與其他大學比賽。

周姓科大生疑避清場墮樓危殆，現階段靠強心針、機器維持生命。（讀者提供）

受傷科大學生姓周，疑因在屋苑停車場內躲避催淚彈，從3樓跌落2樓，事後陷於昏迷。據了解事主腦壓等指數不理想，甦醒機會不大，需進行第二次手術，現階段靠打強心針，以機器維持生命。下午1時許，東九龍重案組到醫院調查。

就讀科大五年級的文同學，與傷者同為籃網球隊員，上月初更一起去旅行，今早見新聞便到醫院了解事件，據知傷者居於坑口站附近，是將軍澳居民。事主家人神情嚴肅，對事主情況不願多談。

香港科技大學回覆指，非常關注一名同學受傷而被送院事件，昨日凌晨時份已即時派員到醫院了解事件，科大校長史維教授今早亦到醫院探望並慰問傷者家屬。大學將為同學及其家人提供一切適切援助，並衷心祝願該同學早日康復。

藝人鄭敬基轉發科大生傷勢消息，請求網友「能夠暫時放低手上工作，為將軍澳避催淚彈而墮樓嘅小朋友祈禱。」逾7,000名網民表達關注。