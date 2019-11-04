【逃犯條例】社總請願　轟警方濫捕社工及急救員　妨礙人道救援

反修例風波持續，示威現場不時見到社工及義務急救員協助傷者，惟警民衝突期間，過往曾有不少社工及義務急救員被捕。社會工作者總工會今日在灣仔遊行至政府總部抗議，批評警方暴力不斷升級，更針對在現場進行人道救援者濫權濫捕，妨礙人道救援。上周六（2日）在銅鑼灣再次被捕的「陣地社工」陳虹秀批評，當日她在協助不適人士時，遭警方棍毆及噴椒，押留期間不少市民都只是避難而無辜被捕，炮轟警方濫暴，「隨便拉咗先，再睇下告唔告囉」。

社總下午2時半在灣仔警察總部外集合，遊行到金鐘政府總部向勞福局交信，抗議警隊濫暴，並聲援被捕社工及救護員。遊行開始前，社總成員高叫「警方立即停止濫捕，立即交代濫捕原因」、「社工守護公義，天經地義」等口號。

「隨便拉咗先，再睇下告唔告囉」

上周六在銅鑼灣再次被捕的「陣地社工」陳虹秀表示，社工在示威現場是要守護生命，捍衞人權，她批評當日警方在沒有看清現場情況下就向SOGO馬路位置發射催淚彈，當她上前協助不適市民時，卻被防暴用警棍打了兩下，及在右耳邊噴射胡椒噴劑。

陳又指出，她被捕時曾質問警方以甚麼罪名作出拘捕，一名警員指她涉非法集會，陳反指現場只有兩人，如何構成非法集會？即有警員改口指她在公眾地方行為不檢，在她被扣留期間，得悉不少被捕人只是因躲避催淚彈而逃入後巷，眼見他們身上多處傷，感到痛心，批評警方濫暴，「隨便拉咗先，再睇下告唔告囉」。

社總引述被捕FA「如同拘捕整個急救隊」

社總總幹事許麗明又批評警方濫捕義務急救員，她指義務急救員與社工一樣，都是守護公義，是社工的同伴及隊友，她引述被捕人指，「被捕並非代表佢一個人，而係整個義務急救隊」，雖當時人已獲准保釋，但仍然要求警方交代原因。

張超雄：羅致光應離開不公義政府

社總遊行至政總後，工黨立法會議員張超雄表示，籲受警暴及其他暴力影響身心的港人繼續同行，張又批評勞福局局長羅致光曾經作為社工，甚致是社工教師，勸他應該離開這個不公義、不仁的政府。

社福界立法會議員邵家臻表示，早前與羅致光見面，研究福利事務委員會舉行特別會議，探討社工在示威現場角色，如何繼續進行支援工作，及接受人道對待。惟邵引述羅指，這並非政府範疇，非由政府參與，應由社工界自行討論，「點可以同政府無關？成件事就係因為政府搞修例，佢係始作俑者」，批評羅講官話。