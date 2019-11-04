【警方網上講話】記者會腰斬後　警fb發片﹕三日拘325人

警方記者會因有六名記者頭戴貼字頭盔而腰斬，警方最後以網上直播的方式發布資訊。警察公共關係科總警司謝振中開場稱記者會因六名記者進行示威活動，警方無奈被逼取消記者會。對於記者不尊重場合，剝削其他記者採訪權利，亦剝削公眾接收警方重要訊息機會，警方感非常遺憾。 他提及科大生墮樓事件，指警方非常關注事件，已派出東九龍總區重案組跟進，並翻查閉路電視了解事件始末，祝願傷者早日康復。而太古城男子咬甩議員耳仔、刀傷兩人一事，男子涉傷人被捕，另有兩青年涉私了被捕。江永祥指，過去三日，警方共拘捕325人。

六名記者在警方記者會上戴貼有文字的頭盔。(陳浩然攝)

警方網上直播的出席人士中，包括警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、消防處副消防總長（總部）陳慶勇。而原定會出席警方記者會的有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜，則未有露面。

網上直播一開始，謝振中表示記者會因六名記者進行示威活動，警方無奈被逼取消記者會。對於記者不尊重場合，剝削其他記者採訪權利，亦剝削公眾接收警方重要訊息機會，警方感非常遺憾。為令市民得到警方最新訊息，故進行網上直播。

謝振中指入新城市因有人破壞商店

謝指出，昨日沙田新城市廣場示威者唱歌、叫口號，警方沒有干預，相同情況過去數月不時發生，警方從來沒有介入過。警察昨進入商場的原因，是因為大批蒙面暴徒在商場破壞商店，及鄰近的港鐵站。如果警方不是第一時間停止破壞，沙田站會再一次被打至全爛。「香港仲有邊一個港鐵站從來未被破壞過？我相信大部分人講唔到答案。事實係，全港有85個港鐵車站、1500部入閘機、1800部售票機、1000部閉路電視、50部升降機被打爛。」

防暴警進入沙田新城市廣場。(蔡正邦攝)

謝﹕太古示威者向餐廳噴漆 警入商場處理

而太古示威者築人鏈，警方不會干預，過去數個月示威者中午吃飯在商場聚集唱歌、叫口號，警方從沒有介入。但昨日有人破壞、搗亂，兩間餐廳被噴油漆，警方進入商場是要處理上述案件，警員直接到餐廳，即場制服破壞該商店的男子。「如果警察唔係第一時間介入，到底商場裡面會有幾多店舖進一步被破壞？點解蒙面暴徒入商場破壞你哋唔鬧？而警察入商場制止暴徒繼續破壞其他商店，就要追住鬧？」過去數月，警方嘗試忍讓，任由示威者表達意見，結果暴徒將香港好多地方打爛，共有460組交通燈失靈、4萬多米欄杆拆毀。「大家知唔知，40公里有幾長?就係長過由尖沙咀去到上水嘅距離。唔通市民就係想警察繼續忍落去，直至整個城市變成頹垣敗瓦咩?」

太古傷人案 咬耳男被捕 警拘兩男涉私了

警察昨日在太古城中心，完成該宗刑事毀壞的案件拘捕後，即時離開商場。半小時後，商場門口發生一宗嚴重刑事案件。當時數人爭執，一名男子用刀襲擊兩名男女，更用口咬甩另一名男子的耳朵，該名持刀兇徒之後被人執行私刑，事件中警方拘捕三名施襲者，分別為咬人的48歲男子涉傷人，另外兩名23歲及29歲男子涉執行私刑，涉嫌襲擊導致造成身體傷害罪，警方全力調查案件，務必將所有施襲者繩之以法。事後有人串連發生該宗嚴重暴力事件，是因為警方介入商場，挑動在場人士情緒，此講法令人無奈。第一，案件發生於警方離開!商場後半小時發生；第二，警方拘捕地點與案發地點，在商場內兩個完全不同的地方，大纜都扯唔埋。

受傷科大生周同學仍然留醫，情況危殆。（陳康智攝）

科大生墮樓 謝﹕祝願傷者早日康復

至於將軍澳有科大生因避催淚彈而由停車場三樓跌至二樓，情況危殆，需要靠機器維持生命。謝振中表示，一名年輕人昨晚在停車場由三樓跌至二樓，目前仍然留醫，警方非常關注事件，已派出東九龍總區重案組跟進，並翻查閉路電視，看當時發生事件的始末，他祝願傷者早日康復。

三日共325人被捕 最細14歲

江永祥表示，由上周五至昨日行動，警方共拘捕325人，包括247男78女，年齡介乎14至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、身處非法集結時使用蒙面物品、管有違禁武器、無牌管有槍械及彈藥等。

使用彈藥方面，11月1周五警方沒有使用任何彈藥；11月2日周六，警方共使用378發催淚彈、127發橡膠子彈、7發布袋彈、22發海綿彈；11月3日周日，警方共用45發催淚彈、13發橡膠子彈、4發布袋彈、1發海綿彈。過去周末，一共有22名警員因行動而受傷。

沙田新城市廣場，防暴警拘捕至少三人。(蔡正邦攝)

陳慶勇則稱，周六示威及聚眾活動有關的火警數字共有40宗，緊急救護服務有30宗；昨日示威及聚眾活動有關的火警數字共有12宗，緊急救護服務有45宗。

過去兩日仍有發生示威者阻礙消防處提供緊急服務情況。周六下午5時46分，消防奉召到軒尼詩道及天樂里交界處理火警時，有示威者拒絕讓路予消防車及消防人員前往，因此消防處需要派遣另一消防車到現場，最後消防車在下午6時15分才可以到場處理有關火警。

另外，昨日下午4時41分，消防處調派一輛救護車到新城市廣場處理一宗緊急救護服務，當消防處救護人員連同傷者乘搭升降機離開商場時，一名男子突然衝入升降機內，多名市民阻止升降機關門及向該名男子投擲雜物。一名救護人員在升降機門口不斷作出勸喻，但仍然有人向升降機內潑水，亦潑中該名救護人員，但他保持克制，作出勸喻，最後獲放行。雖然他在事件中沒有受傷，並可以繼續執行任務，但消防處再次強調，緊急滅火救援及救護服務刻不容緩，對於任何阻礙消防處執行職務，消防處都會予以強烈譴責。

下午約5時，救護員協助傷者期間，一名操普通話男子取出多支五星旗，高呼「我是中國人」，在場市民情緒激動，向他指罵，有人欲推撞，遭其他市民制止。內地漢衝入載救護員及傷者所在的升降機，數名市民阻止升降機關門及險爆肢體衝突，遭救護員及其他市民阻擋，有人向升降機內潑水，救護員被潑濕，但未有向市民動怒，升降機隨後關上。（梁鵬威攝）

警fb網上講話全文﹕

警察公共關係科總警司謝振中表示記者會因六名記者進行示威活動，警方無奈被逼取消記者會。對於記者不尊重場合，剝削其他記者採訪權利，亦剝削公眾接收警方重要訊息機會，警方感非常遺憾。為令市民得到警方最新訊息，故進行網上直播。

過去周末，一如既往，示威者進行集會，不理警方反對，轉個方式繼續進行，最終被蒙面暴徒騎劫成暴亂、破壞場面，趁機襲擊路人、攻擊警察、破壞商店、四處縱火，直至深夜時份。周日，暴徒走入商場、民居搗亂破壞，警方向暴徒指出香港不是無王管，任何人犯法，警方就會執法，商場、屋苑平台不是罪犯避風塘，警察一樣有權進入拘捕。

謝表示，周六有人號召銅鑼灣維園集會，警方預計活動風險非常高，必然再一次被暴力份子騎劫，所以警方反對舉行有關活動，上訴委員會亦支持警方決定，「但佢哋夾硬嚟，將集會拆散為少於５０人的集會，但出黎都係同一班人，有咩分別呢？」最後未進入維園，已經在附近一帶破壞、縱火，有示威者將維園龍門架搬至門口堵塞道路，警方整個下午忙於在灣仔、銅鑼灣驅散蒙面示威者，正因為這些人夾硬集會，令暴徒有機可乘，出來破壞社區。有新聞機構被蒙面暴徒破壞，擊碎大門玻璃、在內放火，新聞自由不是大家都追求嗎？是誰打壓新聞自由？

他又指，當日下午，九龍尖沙咀舉行所謂和平唱歌的活動，結果有人掟糞便，路人被蒙面暴徒圍毆，之後蒙面暴徒走至油麻地、旺角，有路人被圍毆、流血、瞓地，暴徒仍然繼續襲擊，撕爛其上衣、扯開長褲，除其內褲讓其私處暴露。他指警方不想見到很多人對此種暴力麻木。起初，暴徒四處縱火堵路，大家沒有發聲；之後破壞中資商店，大家沒有發聲；之後他們毆打不同意見的途人，大家仍然沒有發聲；最後當他們襲擊你時，就不會再有人為你發聲。城市因為暴徒惡行而失去免於恐懼的言論自由，最恐怖的是有法律學者擺脫政治潔癖的綑綁，試圖將暴力合理化。他呼籲任何市民，包括記者，當見到有人被毆打襲擊下，在可行安全情況下，立即報警提供地點，讓警察及救護員盡快救人。

他又稱，昨日周日暴力事件在全港各區商場發生，警察進入商場全是為了處理罪案。沙田新城市廣場示威者唱歌、叫口號，警方沒有干預，相同情況過去數月不時發生，警方從來沒有介入過。警察昨進入商場的原因，是因為大批蒙面暴徒在商場破壞商店，及鄰近的港鐵站。如果警方不是第一時間停止破壞，沙田站會再一次被打至全爛。「香港仲有邊一個港鐵站從來未被破壞過？我相信大部分人講唔到答案。事實係，全港有85個港鐵車站、1500部入閘機、1800部售票機、1000部閉路電視、50部升降機被打爛。」警察昨日及時介入是負責任的做法，防止更多破壞。

而太古示威者築人鏈，警方不會干預，過去數個月示威者中午吃飯在商場聚集唱歌、叫口號，警方從沒有介入。但昨日有人破壞、搗亂，兩間餐廳被噴油漆，警方進入商場是要處理上述案件，警員直接到餐廳，即場制服破壞該商店的男子。「如果警察唔係第一時間介入，到底商場裡面會有幾多店舖進一步被破壞？點解蒙面暴徒入商場破壞你哋唔鬧？而警察入商場制止暴徒繼續破壞其他商店，就要追住鬧？」過去數月，警方嘗試忍讓，任由示威者表達意見，結果暴徒將香港好多地方打爛，共有460組交通燈失靈、4萬多米欄末拆毀。「大家知唔知，40公里有幾長?就係長過由尖沙咀去到上水嘅距離。唔通市民就係想警察繼續忍落去，直至整個城市變成頹垣敗瓦咩?」警察昨日在太古城中心，完成該宗刑事毀壞的案件拘捕後，即時離開商場。半小時後，商場門口發生一宗嚴重刑事案件。當時數人爭執，一名男子用刀襲擊兩名男女，更用口咬甩另一名男子的耳朵，該名持刀兇徒之後被人執行私刑，事件中警方拘捕三名施襲者，分別為咬人的48歲男子涉傷人，另外兩名23歲及29歲男子涉執行私刑，涉嫌襲擊導致造成身體傷害罪，警方全力調查案件，務必將所有施襲者繩之以法。事後有人串連發生該宗嚴重暴力事件，是因為警方介入商場，挑動在場人士情緒，此講法令人無奈。第一，案件發生於警方離開!商場後半小時發生；第二，警方拘捕地點與案發地點，在商場內兩個完全不同的地方，大纜都扯唔埋。

午夜過後，多區仍然發生零星暴力事件。將軍澳是較為嚴重的地區。有暴徒走入民居，在尚德邨、廣明苑一帶，向警方投擲雜物，警方施放催淚煙驅散，由於有暴徒在停車場向地面的警員投擲雜物，警方在相關地點有發射催淚彈，制止暴徒進一步襲擊。警方亦留意到，一名年輕人昨晚在停車場由三樓跌至二樓，目前仍然留醫，警方非常關注事件，已派出東九龍總區重案組跟進，並翻查閉路電視，看當時發生事件的始末，他祝願傷者早日康復。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，拘捕數字由上周五至昨日行動，警方共拘捕325人，包括247男78女，年齡介乎14至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、身處非法集結時使用蒙面物品、管有違禁武器、無牌管有槍械及彈藥等。

周六下午，警方採取情報主導的行動，突擊搜查灣仔一住宅單位，搜出180支的汽油彈、一批易燃液體包括電油、松節水，伸縮警棍、頭盔、胡椒噴霧、防毒面具等，警方在行動中拘捕5人，包括4男1女，年齡介乎19至24歲。5人已被控管有爆炸品，亦已在今日下午於東區法院提堂。

另一宗案件，一名女子涉嫌在10月31日以鐳射光線照向現場警員，警方控告她襲警，今日在東區法院提堂。第三宗是一名男子涉嫌在網上出售電槍及伸縮警棍，警方在11月1日拘捕該名人士，並在其身上及寓所檢獲電槍、伸縮警棍、大批防護裝備，該名男子已被控以管有違禁武器、無牌管有槍械或彈藥，今日在九龍城裁判法院提堂。

第四宗，四名男子涉嫌在11月2日在灣仔因身上藏有電油、噴漆、士巴拿等身品，被警方以涉嫌藏有物品可作非法用途拘捕，四名已落案控告，今日在東區法院提堂。

最後一宗，三名男子涉嫌在11月2日在銅鑼灣維園干犯非法集結及阻差辦公罪被捕，他們已經被控相關罪行，今日下午在東區法院提堂。

使用彈藥方面，11月1周五警方沒有使用任何彈藥；11月2日周六，警方共使用378發催淚彈、127發橡膠子彈、7發布袋彈、22發海綿彈；11月3日周日，警方共用45發催淚彈、13發橡膠子彈、4發布袋彈、1發海海綿彈。過去周末，一共有22名警員因行動而受傷。

消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，周六，示威及聚眾活動有關的火警數字共有40宗，緊急救護服務有30宗；昨日，示威及聚眾活動有關的火警數字共有12宗，緊急救護服務有45宗。周六，示威者持續在香港及九龍多區堵路、縱火，亦有投擲汽油彈，破壞商店及公共設施的暴力行為，另外，中環、銅鑼灣、旺角等多個港鐵站出入口被縱火及堵塞，灣仔新華社被示威者破壞、入口大堂被縱火，元朗阜財街有人投擲腐蝕性液體落街，男途人走避不及，腳部濺中受傷。

過去兩日仍有發生示威者阻礙消防處提供緊急服務情況。周六下午5時46分，消防奉召到軒尼詩道及天樂里交界處理火警時，有示威者拒絕讓路予消防車及消防人員前往，因此消防處需要派遣另一消防車到現場，最後消防車在下午6時15分才可以到場處理有關火警。

另外，昨日下午4時41分，消防處調派一輛救護車到新城市廣場處理一宗緊急救護服務，當消防處救護人員連同傷者乘搭升降機離開商場時，一名男子突然衝入升降機內，多名市民阻止升降機關門及向該名男子投擲雜物。一名救護人員在升降機門口不斷作出勸喻，但仍然有人向升降機內潑水，亦潑中該名救護人員，但他保持克制，作出勸喻，最後獲放行。雖然他在事件中沒有受傷，並可以繼續執行任務，但消防處再次強調，緊急滅火救援及救護服務刻不容緩，對於任何阻礙消防處執行職務，消防處都會予以強烈譴責。

11月2日在中環區催淚彈誤中消防車事件。下午約6時15分，消防處調派一輛消防車處理在港鐵中環站C出口的一宗一級火警。車輛主管與隊員到場後隨即進入站內處理有關火警，而負責駕駛該輛消防車的消防員則留在車上作後勤支援。

其間遇上警方驅散行動，一枚催淚彈誤中該輛消防車，催淚煙進入駕駛艙，令該消防員受影響，他隨後下車並向當時於消防車附近執勤的警員表達不滿，雙方在言語上曾有誤會，曾發生推撞，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決。

消防處知悉事件後，隨即派人向該名消防員了解當時情況，亦明白他當時所面對的困難，並確認隊員沒有受傷害，可以繼續執行職務。消防處強調，切指稱該消防員已經被警方拘捕、回局後被消防處高層「照肺」和會被追究、紀律處分或升遷受阻的消息，均是捏造，與事實完全不符。消防處對於有人惡意散播虛假消息和分化消防處人員表示極度遺憾。警方與消防處管理層已經就事件作出溝通，並互相闡述前線人員當時的工作情況，雙方並表示理解和尊重彼此的工作。

謝振中﹕示威者周六在維園搬走龍門架，事實上他們一直在「搬龍門」，示威者一直稱﹕「警察唔出現就唔會亂」，而事實上警察未進入商場時「和平就去邊度？」，警察果斷制止商場被破壞，個別媒體指警察挑釁市民，大家可有想過警察第一時間介入，阻止多次商店被破壞，如果大家繼續搬龍門，「公就你贏，字就我輸」，不斷幫暴徒持藉口開脫，合理化、美化暴力，只會害死香港。數個月來，香港窮得只剩下暴力，每個星期都有途人被蒙面暴徒毆打，可能很多人見到此種畫面便會熄電視，不想再看，他希望大家不要對暴力麻木，變得習慣，不要令暴力成為香港人生活的一部分。