【危殆科大生】科大校長曾探病　學生會代表求車cam片還原真相

周日（3日）深夜有示威者與警方於將軍澳尚德邨對峙，在警方發射催淚彈清場期間，一名周姓22歲科大男學生，被人發現在停車場內從3樓跌落2樓，即時陷入昏迷，地上有一灘血。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血，他現時情況未見明顯好轉，仍然危殆。今日繼續有家人師生到醫院探望，不少人在深切治療部病房外守候。據了解，傷者情況危殆，狀態較差，但未進行䐉幹死亡測試，也暫無拔喉的考慮。

下午4時許，周同學家屬及科大校長史維及師生先後到醫院探病，周同學姑媽離開醫院時未有回應記者提問，僅稱情況不如外界所說般嚴重。病房外亦有多名學生為周同學祈禱。

學生會暫未有後續行動

據了解，校長史維較早前已經到達醫院，並從其他通道進出病房。科大學生會臨時會長黎煒進傍晚會見傳媒表示，校長在病房逗留約十分鐘後離去，現時外界對周同學的狀況有不少傳言，但不少都未經證實，因此拒絕評論病情，着記者「要問就問院方」，學生會亦應家屬要求，暫時不會再作打擾，現時未有後續行動。黎同時呼籲，在事發停車場泊車的車主，可以提供車cam片還原事件。黎又稱，網上有醫護表示，警方曾阻礙20分鐘救援，校長曾表明，會向消防、救護及警方追問，當晚是否有人阻礙救援。

目擊同學：當晚見到大灘血迹

科大學生記者黃同學當日在現場拍攝警方發射催淚彈情況，他稱當時有3部救護車到場，惟有警車阻擋道路，他從Telegram群組得知有科大生出事，於是上前查看，發現地上有一大灘血迹，於是他立即向在場目擊者查詢發生甚麼事，「畀催淚彈又好，畀警方追捕都好，呢兩種唔同講法都有出現過，而我訪問嗰個證人推測係被警方追捕失足，唔知係咪失足，跟住跌咗落平台」。