【危殆科大生】重組事發經過　最少五催淚彈射入停車場

將軍澳周一凌晨衝突中，一名22歲科技大學周姓男生在尚德A停車場高處墮下重創，仍然危殆留醫深切治療部。事主墮樓過程仍然未明，停車場未有拍下傷者墮樓一刻。香港01翻看直播片段，重組將軍澳廣明苑、尚德邨一帶衝突過程，以及消防救護到場所遇情況。

將軍澳衝突在周一（4日）凌晨爆發，一批示威者在尚德商場附近天橋聚集，全副武裝防暴警員，在唐明街及唐俊街十字路口築起防線，與巴士總站對開的示威者對峙。凌晨零時28分警方舉起黑旗示警，5分鐘後施放第一輪催淚彈。示威者未有離開，向警方扔雜物。零時40分停車場警鐘響起，根據消防處資料，消防車分別在零時43分及52分接報尚禮樓及尚德商場警鐘誤鳴。

重組防暴入屋苑經過

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由於示威者繼續佔據巴士總站與唐明苑附近街道，警方施放多輪催淚彈驅散。直播畫面中可見，停車場有人走動，零時53分左右警方向尚德停車場發射催淚彈。零時57分警方一邊放催淚彈一邊向唐明苑推進，大約凌晨1時進入唐明苑與尚德停車場間小路，有示威者在停車場向警方扔雜物，警方向停車場發射多枚催淚彈，現場消息指警方向停車場方向移動，或有進入停車場搜查。時至1時05分，可見停車場有一人走動，警方向其舉催淚彈槍。

消防處昨（4日）回覆傳媒指凌晨1時11分接報尚德A停車場有人受傷，1時20分到場，警方這個時間點在哪？翻查直播片段，大批警員1時10分向廣明苑走廊位置發射催淚彈，然後衝入廣明苑，到達中庭範圍，遇業主立案法團人士阻止，1時20分撤離開唐明苑，回到迴旋處位置。此時，已見唐明街唐俊街交界停泊一輛救護車，另一輛救護車則在唐俊街警方防線之後停泊。1時23分至少4輛警車準備接載警員離開，但有警員向示威者發射至少5枚催淚彈。一名男示威者衝上前與警方對峙，又有人叫喊：「警察聽住，我哋畀白車入，請你哋停止射催淚彈！裡面有人重傷，射催淚彈即係你想人哋死！我哋畀警車入，開路，裡面有人重傷，開催淚彈即係謀殺！」此時大部分警員已經上警車。

時至1時28分，可見一輛救護車將擔架床抬落車。1時39分見數名救護員推擔架床前往救護車，期間有人要求記者不要拍攝。消防處早前回覆指1時41分將傷者送往伊利沙伯醫院。警方車輛亦在1時43分離開現場，示威者清理路面磚塊，現場尚有兩輛救護車未離去，即消防處就事件至少派出3輛救護車。

零時41分至1時 五至六枚催淚彈射入停車場

警方今日晚上表示，傷者墮樓時間在零時45分至1時之間。據了解，防暴警察在零時41分開始發射催淚彈，估計至1時左右，近20分鐘內，共發射了20至30枚催淚彈，其中約五至六枚射入了停車場。即以警方推斷的傷者墮樓期間，至少五枚催淚彈先後射入停車場。

近20人急行至無催淚煙方向 未知有無包括傷者

消息指，停車場二樓的閉路電視顯示，約在00時45分，有約10至20人，以較急的步速，由有催淚煙的方向，急行至另一端無催淚煙的方向，他們當中有人戴了口罩、也有人沒有囗罩，但無人戴防毒面具。現階段未能確認，這群人當中是否包括墮樓的學生。消防在00時55分到場，約1時左右得悉有人跌倒。