【危殆科大生】入夜30人聚集伊院祈禱寫祝福　逾百人尚德邨打氣

周日（3日）深夜將軍澳爆發警民衝突，警方發射催淚彈清場期間，一名22歲科大生周同學疑躲避催淚彈，從3樓停車場墮落2樓。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血後仍然危殆，暫時狀態較差，但未進行䐉幹死亡測試，也暫無拔喉的考慮。晚上8時起，有約30人在深切治療部外聚集，為周同學祈禱打氣，亦有人寫上心意卡，盼周同學康復後能看到港人為他打氣字句。

晚上8時，約30多人在伊利沙伯醫院深切治療部外守候，有市民坐在樓梯為周同學祈禱，部分人心情沉重，一面憂愁。現場有不少年輕人手寫心意紙條，包括「同學加油！撐住煲底相遇」、「香港市都為你同你屋企人打氣！」、「加油呀頂住」、「支持你要好返！」等等。

盼康復後能見到港人打氣字句

一名年輕人專登到醫院為周同學打氣，並為周同學祈禱，他指本身想買花到來，但由於已經入夜，花店都已經關門，所以希望到來寫低心意，盼周同學康復後能夠看到港人的支持，讓他知道不少港人都與他在一起。

將軍澳人重返停車場掛紙鶴獻花

晚上9時許，將軍澳尚德邨亦有大批市民聚集，為周同學打氣，發生意外的尚德停車場有多名防暴警員駐守，從高處監視群眾。停車場平台有人有鮮花、掛紙鶴及點蠟蠋，亦有心意紙條寫上「快啲醒返，好多人支持你」。至深夜越來越多人在尚德邨一帶叫口號，大批防及速龍小隊到場戒備。