【天價維修費?】的士調頭撞林寶堅尼　司機聞15萬維修費情緒激動

報警後一小時，防暴警員才到遲現場趕走圍觀市民。(讀者提供圖片)

凌晨零時許，深水埗發生交通意外。據報一輛的士，在深旺道往大角咀方向行駛，途至西鐵南昌站對開時，突然扭右轉入行人過路處打算調頭。此時，一輛林寶堅尼跑車沿深旺道往長沙灣方向行駛，卻被的士撞及右邊車頭，兩車隨即原地停低。

就現場所見，兩車損毀輕微。現場消息稱，兩車司機一度落車商討維修費用，63歲的士司機自知駛入行人過路處調頭「輸晒」，向跑車司機稱可賠償1萬元；然而對方卻稱要15萬元維修費，有人聞言後情緒激動。36歲姓何的林寶堅尼司機報稱腰痛，故於凌晨零時半報警處理。

救護車接報後迅至現場，惟遲遲未見警員到場。據知車禍現場開始有人聚集「八卦」，人群越來越多，直至約凌晨1時半，有多輛警車駛至，多名防暴警員落地，驅散在場看熱鬧的街坊，並將兩車包圍。最終兩車司機拒絕送院，自行離去。