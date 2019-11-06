【何君堯遇襲】月花逾十萬元　聘前G4貼身保護　何君堯負傷自衛

立法會議員何君堯今於屯門遇襲，兩名身穿背心男子協助制服疑兇。據了解，兩男為何君堯聘請的保鑣，均為前警隊「G4」成員。消息指，何君堯父母墳墓於7月遭毀壞後，何遂每月花十多萬元，聘請兩名前「G4」為保鏢。惟有保安顧問認為，何君堯負傷仍出手制服疑兇，情況並非理想，並指保鑣應盡快協助何君堯逃離現場。

今日（6日）早8時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」遇襲，兩名身穿灰色上衣及米色背心男子協助制服疑兇。據了解，兩男為何君堯聘請的保鑣，均為前警隊「G4」成員。近月何君堯位於荃灣、天水圍及屯門的辦事處，先後被破壞。消息指，自今年7月23日，何君堯雙親位於屯門良田村的墳墓被毀，何君堯擔心行動升級，人身安全受威脅，遂以每月十多萬元聘請兩名前「G4」（要員保護組）貼身保護。



據了解，不少名人會聘請保鑣，每月花費6萬至8萬元；如有「G4」背景，每月支出則高達十多萬元。據悉，何君堯的保鑣為長工，其合約或長達一年。

保安顧問：保鑣應站在兩旁作防線



保安顧問黎家智指，保鑣應使用最低武力，「唔係去殺死對方」，制服對方便要收手，等待警方到場拘捕。黎家智形容，事件中，兩名保鑣制服疑犯，惟何君堯受傷，並負傷出手，並非最理想情況。黎家智稱，保鑣應要顧及何君堯安全，盡快帶他離開現場，並得到合適治療。

黎家智續指，涉事保鑣穿著背心，容易被人識別，「可能做返差人型格，但過份表露自己出嚟，唔係一件好事」，兇徒或趁保鑣不留意時出手。黎又稱，兩名保鑣應作威脅評估，形容保鑣「要有技巧，要食腦」，應站於何君堯兩旁，並踏前半步，「當係一個防線」。

黎家智認為，何君堯今遇襲見血，「對方已經成功，佢真係好好彩，低半分會直插心臟。黎指，「每一個人同佢（何君堯）握手，都係一個危機」，保鑣不應因有人持花而鬆懈。