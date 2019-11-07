【議員遇襲．專訪】細說遇襲感受　鄺俊宇：情緒要時間克服

「我唔可以驚，我驚香港人就會更加驚，所以不斷提醒自己要堅強」，這是立法會議員鄺俊宇自9月遇襲後的第一個專訪，他稱傷不是大事，惟事件帶來的情緒仍需時克服，而細讀支持者寄給他的信，是陪他走過情緒低谷的最好良藥。 自8月後，或許有人發現鄺仔不像運動初期般，常出現在前線，他解釋指，當大家「Be Water」後，已沒有所謂的主前線，惟接到求助時仍會飛奔去支援，反而遇襲後，當他出現在前線，會遭受到前線手足善意的責罵，「叫我唔好再出現，仲話『得啦，交畀我哋啦』，我話傻啦，我點樣都唔會退，我點樣都會繼續幫」。

依家真係好黑暗，但係香港人嘅良心，最終係會照亮番成個香港，我哋有嘅係香港人嘅良心，大家唔好怕。 立法會議員鄺俊宇

一封封支持者的親筆信成為他辦公室另類的連儂牆，收到手作相簿時，鄺俊宇更是眼濕濕。（蔡正邦攝）

6月開始，鄺俊宇趕赴每一個衝突現場，無處不在的他被網民稱為「鄺神」，惟訪問中鄺俊宇強調，「為呢場運動付出嘅係每一個人，冇話邊一個係特別好，我再強調係呢場運動入邊係冇一個『神』。」

由「鄺仔」到「鄺神」，由拿著警察通例監察警方有否無理搜身、612在立法會外呼籲示威者不要受傷、目睹示威者墮樓、到9月遇襲，36歲的他沒想過放棄，「你問我點解會咁堅持，我諗心早係運動嘅開頭一個星期已經種咗落嚟，儘管之後冇左所謂嘅前線，我哋團隊係背後都去支援唔同嘅人，係好值得，幾攰到好值得。」

作為民選議員，鄺俊宇稱他會用盡一切能力追究警暴。（蔡正邦攝）

遇襲過後

他的付出港人看在眼中，當9月24日當傳來鄺俊宇遇襲的消息時，很多人不解，為何一個如此「和理非」的人，也會受到暴力的對待，直至這一刻，鄺俊宇稱當他在前線出現時，支持者仍會擔心，「去到呢一刻佢哋都好關心，都好驚，叫我唔好再上前線，叫我唔好再出現，仲話得啦交俾我哋啦，我話傻啦，我點樣都唔會退，我點樣都會繼續幫。」

遇襲後心留陰影

由以往收到恐嚇至遭遇被襲，鄺俊宇坦言心中有陰影，走路時亦會不自覺向後望，「其實傷就唔係太特別嘅，老實而言，情緒係要努力嘅，但係我覺得我唔可以驚，我驚香港人就會更加驚，所以不斷提醒自己要堅強、要堅強」。

支持者親筆信支撐鄺俊宇走過情緒低谷

而令鄺仔堅強的後盾，是來自同路人的支持，一封封支持者的親筆信成為他辦公室另類的連儂牆，收到手作相簿時，鄺俊宇更是眼濕濕，「半年前你唔會諗一個市民會送一份禮物比一個議員，所以我覺得我係同香港人共過患難，所以好感激香港人。」市民的一字一句陪鄺俊宇慢慢走出遇襲陰霾，「好吃力㗎，嗰個情緒要克服嘅時間，我覺得手足畀我嘅支持、畀我嘅信我每封都睇，你問會唔會有幫助，我想講有好大幫助。」

9月24日，鄺俊宇遇襲，面、手部有明顯傷勢。（資料圖片）

受襲為他帶來心靈創傷，而發生在運動初期，目睹梁凌杰於太古廣場墮樓，更令鄺仔心如刀割，「我好傷心，嗰日我都有沉澱，第二日200萬人遊行我係冇參與，呢個係我喺呢場運動嘅一個空白，嗰日我去咗郊外行山，好痛啊，好辛苦呀，我記得嗰一兩個月我係好難捱、好難過㗎，你一定要好堅持一啲信念你先可以走落去。」

鄺俊宇稱，在那場他缺席了的200萬人遊行後，當晚他得知夏愨道一帶有危險時，他選擇返回立法會，急步經過太古廣場時，全場的人為他打氣的畫面他永遠不會忘記，「經過太古嗰一段路，我諗係我呢一生人未經歷過，你會感受到大家都好支持你，你真係唔好冧呀，係嗰刻我就同自己講，『我真係唔可以冧』」。

目睹梁凌杰於太古廣場墮樓，更令鄺仔心如刀割。（資料圖片）

唔會驚畀人鬧咩？如果驚俾畀人鬧就唔去嘅話，我就會好後悔，我只係做緊一個民選議員應該要做嘅事情，翻返嚟而家慢慢沉澱，我覺得只不過係做緊我哋覺得係正確嘅事。 鄺俊宇

信任的建立

611監察警方無理搜身 嬴得手足信任

為何一個來自備受質疑的民主黨議員會深得民心？「回頭望返611真係呢件事嘅分水嶺，原來民選嘅議員係可以咁樣去做一啲工作。」6月11日晚，金鐘站出現警員無理搜身，攔截一班年輕人要求他們一字排開，「咁原本警方嘅搜身一路做落去係可以起到阻嚇，打散到大家嗰個凝聚。」於是鄺俊宇拿著《警隊條例》於金鐘四處游走，要求警方按通例行事，「傻傻瓜瓜咁兩個人就走勻成個金鐘，通左一晚頂，目標係邊度有混亂、邊度有對峙我哋就過去解圍，咁結果就係第二日朝頭早好戲劇性咁，你真係包圍咗成個立法會嘅建築物，嗰票曾經會影響整個香港命運嘅嗰一票，就係因為學生嘅努力、市民嘅努力成功堵截係歷史嘅外邊。」

感激得來不易的信任

訪問中，鄺仔講了不下十次的「感激手足」，很感激這得來不易的信任，「嗰一晚(611晚)之後，我哋係同所有嘅手足共過患難，大家想像下如果唔係有611嗰晚大家嘅堅持，根本就係冇可能係嗰朝早嘅11點半鐘就宣佈個會議係開唔到，亦都係聽到呢個消息，我放鬆先夠膽暈一暈，我唔係暈到昏迷㗎，我係暈一暈啫。」他輕描淡寫地說暈倒一事，卻不知當時令在場人士多麼的緊張。

612當天因得知政府宣佈取消二讀，鄺俊宇在現場暈倒。（資料圖片／李澤彤攝）

他生怕政府出爾反爾突重新召開二讀，暈倒後沒有前往醫院，只是回到立法會辦公室休息，至下午爆發衝突時，他不理助理的反對，再次返回現場協調，「我係議員，我覺得我應該要在場，因為我知道比我更辛苦嘅人更加多，在場嘅每位學生、每位手足都更加辛苦，議員只不過係堅持一啲應該要做嘅公義，佢（警方）唔合理我哋係要跟進到底。」

鄺俊宇多番強調，身為議員，保護市民、保護學生是他的天職，「如果驚畀人鬧就唔去嘅話，我就會好後悔。」

運頭初期，鄺俊宇經常一人走在前線，化解警方與示威者之間的對峙情況。（鄺俊宇fb直播截圖)

過去數個月，自問真係冇一樣嘢可以接受，警隊得來不易嘅聲譽，就因為林鄭月娥一個而毁於一旦，林鄭月娥係近乎將成個警隊擺上台，你見到好多嘅情況佢哋係好重手，但嗰啲係我哋嘅學生、我哋嘅年輕人，係咪真係要咁重手，真係要咁狠。 鄺俊宇

幕後工作

隨著運動的發展，示威者以「Be Water」的形式進行，沒有了主前線的抗爭一度令鄺仔思索可如何支援這場運動，除了仍是第一時間趕到現場，在幕後他亦默默支援手足，接觸越多的個案，越發現荒謬的事不斷發生，「過去數個月，自問真係冇一樣嘢可以接受，警隊得來不易嘅聲譽，就因為林鄭月娥一個而毁於一旦，林鄭月娥係近乎將成個警隊擺上枱，你見到好多嘅情況佢哋係好重手，但嗰啲係我哋嘅學生、我哋嘅年輕人，係咪真係要咁重手，真係要咁狠。」

心痛年輕人被捕

眼看著被捕的未成年人或學生數字越來越多，鄺俊宇感到心痛，他希望不食人間煙火的高官能用心了解事件，看看這班年輕人為何願意冒著前途盡毀的風險，走出來為這個城市抗爭，「佢哋冒嘅風險好大好大，唔係一啲高官能夠諗得到㗎，一啲高官其實好多時候落嘅一啲決定、講嘅一啲說話，係完全唔知道民間嘅溫度，我希望啲高官去諗一諗，點樣從個『因』去解開個『結』，警暴係一個絕對嘅問題，你解決唔到警暴，你行唔到下一步。」

612當天，鄺俊宇向示威者講述立法會內的情況。（鄺俊宇fb直播截圖)

聽著一個個求助個案描述被警棍打至頭破血流、骨折的警暴遭遇，看著警方一個個「警隊沒有錯」的回應，「我諗公道自在人心，我哋已經唔再係透過一兩個電視台可以控制晒輿論嘅時候，大家透過直播係可以睇到嗰個事實嘅真相，同埋唔係你惡晒㗎。」

發揮議員功能 追究警暴

鄺俊宇稱，一定會在議會中發揮民選議員的功能，盡一切的能力去追究警暴，「如果係呢一個情況下我哋都唔能夠追討返一個公義，咁721、831呢啲事情，點樣可以叫我地香港人下一啖氣呢？我覺得最終政府係要回應，呢幾個月嘅亂局，林鄭及其管治團隊係始作俑者。問心嗰句嗰啲，逗咁多人工嘅高官，呢幾個月做過啲乜呢，真係令人嘆為觀止。」

我係議員，我覺得我應該要在場，因為我知道比我更辛苦嘅人更加多，在場嘅每位學生、每位手足都更加辛苦，議員只不過係堅持一啲應該要做嘅公義，佢（警方）唔合理我哋係要跟進到底。 鄺俊宇

煲底之約

訪問尾聲，記者問鄺仔有什麼想和香港人說，鄺仔停頓了一下說，「依家真係好黑暗，但係香港人嘅良心，最終係會照亮番成個香港，我哋有嘅係香港人嘅良心，大家唔好怕。」

他日煲底除罩相見時，鄺俊宇會同大家講咩？「我會用一首歌去同大家分享，就係阮民安嗰首歌「煲底之約」，因為佢邀請我填詞，我用一個月嘅時間填咗一首我自己都好滿意嘅詞，我相信到時手足聽到呢作品係會心領，好明白呢幾個月嘅辛酸。」