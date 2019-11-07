賊人匿添好運點心店待打烊爆竊　遭員工逮獲　求饒獲放行

店員楊先生收拾亂局。（陳永武攝）

凌晨零時許，深水埗發生爆竊案。現場為福榮街9號地下，「添好運」點心專門店。據悉，一名賊人疑於昨日晚上進入食店內潛藏暗處。直至今日凌晨時份，食店關上大閘及熄燈準備打烊。此時，店內仍在「執手尾」的員工，突然聽到一些怪聲，於是四下查看，卻發現一名男子攜帶一個背囊，員工見狀立即喝止，男子隨即棄下該袋，向後門奪門而逃。

店員楊先生指，店舖於晚上9時半拉閘打烊，但部份客人仍未享用完其晚餐，故需開啟捲閘的小門，待客人用膳後從小門離開，懷疑該名賊人，就是從小門趁機進入店內，並迅速從接近門口的樓梯，登上閣樓貨倉潛藏。楊先生稱，他是最後一名離開店舖的職員，故至今日凌晨坐在收銀櫃前打點時，發現收銀櫃被人撬開，其時一名中年南亞裔男子突然出現在食店內。

楊立即將其喝住，該名男子竟自稱是「清潔工」，楊稱「呢間舖有邊個我唔識?」事件隨即敗露，南亞漢棄下背囊從後門逃走，楊亦拔足追捕，至黃竹街與大埔道交界時，發現南亞漢跳上的士，楊立即將的士截停。南亞漢落車後跪地求饒，稱其母親患癌等等藉口。有街坊見狀覺得他甚慘，楊認為店舖並無損失，於是將其放行。

當楊返回店內點算，發現收銀櫃原來凌亂不堪，包括約8,000元的銀頭；招財貓擺設、平安藥等雜物等亦散落一地。楊事後就事件報警。警方接報到場調查，得悉賊人遺下的背囊中，只有一張八達通，並無其他財物。收銀櫃有被撬過痕跡。深水埗警區刑事調查隊接手跟進事件，案件列作「爆竊」跟進，暫未有人被捕，損失仍在點算中。初步不排除賊人見已落閘，店內亦無人聲，以為店員已經離去，於是露面犯案。

《米芝蓮指南》網站資料顯示，添好運深水埗店被評為米芝蓮指南一星，評語為：「廚藝優秀，值得停車一試」。而添好運主打為點心，「全由廚師巧手製作，且價錢相宜...由於不設訂座，要有排隊輪候的準備。不可不試的點心包括蝦餃、酥皮焗叉燒包和陳皮牛肉球。」添好運在本港及海外均有分店，而深水埗店則在門外貼上由2011年至2019年的「米芝蓮指南推介」的標誌。