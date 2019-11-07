【危殆科大生】周同學仍危殆　市民新城市廣場祈禱集氣

將軍澳尚德停車場墮樓的科大22歲周同學，情況仍然危殆。今晚（7日）有沙田教徒發起祈禱會，為周同學祈禱，希望他能早日康復，現場有逾百名市民聚集。祈禱會原本於沙田法院外舉行，由於該處為康文署管理範圍，不能使用擴音器，因此市民轉到新城市廣場進行祈禱會。

（羅君豪攝）

晚上8時許，有人帶同電子鋼琴為市民伴奏，現場逾百名市民高唱聖詩，部分人戴上口罩，有市民席地而坐。主持人帶領祈禱，祈求耶穌為他們帶來公義。一名男子表示，沙田警署有一輛警車及豬籠車正駛往新城市廣場，著街坊注意安全，建議老人家及小朋友先行離開。至晚上9時許，主持表示祈禱會結束，現場仍有數十名市民聚集。

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連日來有不少市民為周同學集氣。周三（6日）早上，科大學生會評議會主席張同學帶同兩箱紙鶴到醫院，他指該箱紙鶴由300多名師生合力摺，其間有市民到病房樓層，他們將心意卡貼在貼上，為昏迷的科大學生打氣。晚上有數十名市民到尚德停車場點蠟燭及摺紙鶴，為傷者「集氣」，祝福他康復。

事發在周日（3日）深夜，有示威者與警方於將軍澳唐明街對峙，又進入廣明苑屋苑範圍搜查，期間周同學在尚德A停車場高處墮下，昏迷送院。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血，他現時情況未見明顯好轉，仍然危殆。