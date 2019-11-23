【陳同佳出獄】台團體驚訝港府未助免死刑　學者：港府須配合調查

聲稱願到台灣「自首」的陳同佳，事件再掀起港台法律迥異的爭論，政治角力輪番上映。鑑於謀殺罪於台灣可判死刑，台灣廢除死刑推動聯盟對港府未能協助陳同佳免判死刑表示震驚。然而，台灣法律學者認為，案件部分證人及證據在港，港府有責任配合台灣「一起把案做完，不是把人丟過來，其他事情都不管」。 距離陳同佳出獄已經一個月，赴台一事至今只聞梯響，跟進其赴台事宜的管浩鳴牧師指「他正在忙」，赴台安排未有進一步消息。而香港保安局則指港方透過警務溝通機制與台方聯繫，現階段沒有消息公布。

廢死聯盟：港府完全沒有考量到要保護自己的人民

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示，目前台灣人很關切香港的事情，就陳同佳如何來台有很多的討論。她聽到陳同佳案件時，非常驚訝的一件事情就是香港沒有死刑，台灣卻有，但港府竟然沒有盡全力要求台灣政府確保陳同佳不會被判死刑，指來台投案是他自己的事情。

她指，國際上沒有死刑的地方，國民在其他國家可能遭受死刑判決，一定會要求對方作出司法保證，「所以我感覺香港政府已經拋棄了這個人，拋棄了一個他自己的市民」。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡驚訝，港府未要求台灣確保不判陳同佳死刑。（朱雅霜攝）

我真的非常訝異，港府完全沒有考量到要保護自己的人民，願意讓他被送到一個還有死刑的國家，有可能面臨死刑的判決。 台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡

港府應先為陳同佳爭取司法保證

犯人或證據的移交，要求不判死刑在國際間是普通事情，案發於1989至1991年的拉法葉購艦案便是一例。拉法葉購艦案中，台灣及法國兩地有多名相關人士接連死亡，林欣怡指，2005年台灣應瑞士法院要求，簽署對軍火商汪傳浦不執行死刑同意書，換取瑞士移交涉案人銀行紀錄等重要證據。她認為港府首要考量是為陳同佳爭取不判死的司法保證。

她直言，雖然陳同佳案件發展至今政治化，但司法歸於司法，台灣司法確實有權審判陳同佳，但港府仍該為陳同佳提供援助，以免遭判死刑。她同時指出，陳同佳案背後存在政治因素，如果他在台被判死刑，甚至執行，國際對港台的觀感一定不好。

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法律學者：死刑犯不引渡是最重要的原則 答應與否在台灣

交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，以香港的立場，一定不會稱陳同佳事件為「引渡」，因為國跟國之間才會有引渡的問題，死刑犯不引渡是一般引渡最重要的原則。香港以官方的力量要把陳同佳移送回台，如果進行協議，港府要求不判處死刑是完全符合一般做移交的常態。例如2010年英籍印度裔商人林克穎，在台撞斃送報生後逃逸，加上其他刑事罪，遭判監四年，但服刑前潛回英國，台英曾達成司法互助，台方曾出「不執行死刑同意書」。

港方倘提出不判死刑的條件，答應與否還在台灣，因為案件還未審理，未有全貌，「這時候台灣承諾完全不判死刑恐怕也有難度」。

交通大學科技法律學院特聘教授林志潔認為，港台應先有共識，再移交陳同佳。（朱雅霜攝）

法律學者：共識、接收、協議

港台目前就陳同佳到台灣的方式及日期處於膠着狀態。林志潔認為，港台須先有共識，再接收陳同佳，其後再就個案協議司法互助。她指出，案件尚未偵查，受害人的親屬及某些證據在香港，日後必定有司法互助的需求。她建議，陳同佳已表明要投案，台灣可以接收，但須先就日後處理案件過程達成共識，才有辦法在台灣進行審理，譬如受害人親屬如何到台灣進行陳述、陳同佳精神鑑定所需病歷。

香港並不是把陳同佳送到台灣責任就結束，在審判中，不管是犯罪事實或判決部分，都需要香港的文書及證據，香港有文書處理的責任。她認為，起碼彼此要有一個承諾，一旦接收了案件，港方會配合「一起把它做完，不是把人丟過來，其他事情都不管，這就不行啊！」

他都要來了嘛，所以你就先收，先逮捕，你接着跟他（港府）談，也表達你的困難，如果沒有證據，後面的審理會有障礙，對被害人家屬更不公平，香港政府一定要想辦法盡力幫忙，以被害人是香港人的立場，沒道理香港政府不幫忙呀 交通大學科技法律學院特聘教授林志潔

判死非絕不可能 精神鑑定成關鍵

謀殺在台灣可處死刑，林志潔亦指，根據台灣刑法第57及59條，如果當初犯案後馬上自首，不太容易判死，因為自首本身是量刑非常重要的關鍵。法官亦會針酌犯後態度、犯罪情節、犯案手法、成長環境、身世情況、精神狀況等，陳同佳可能主張精神有異常，所以後面的鑑定會是非常重要的關鍵。

她指，一般人如果能夠獲得刑度減輕，最大的是自願配合執法單位，徹底悔改，對受害人有很大的愧疚感，願意盡餘生去彌補。

港台交流頻繁 長遠司法互助須有共識

林志潔補充，港台在經貿、工作、學術等各方面往來頻繁，一旦發生刑事或民事糾紛，也會面臨同一問題，如果無法為司法互助簽署協議，至少針對幾項主題要有共識，比如犯罪所得，其他個案則以彈性方式處理，不要膠着於某一些意識形態，陳同佳案件正因彼此不信任而停濟不前。

管牧指陳同桂十分忙碌 赴台安排暫無消息

陳同佳出獄一個月，跟進其赴台事宜的香港聖公會教省秘書長管浩鳴周四表示，陳同佳目前正在忙，赴台安排暫時未有進一步消息，如一有消息會作公布。而保安局發言人稱，就台灣殺人案疑犯赴台安排，港方透過警務溝通機制與台方聯繫，現階段沒有消息公布。並未回應是否曾為陳同佳要求台方保證豁免死刑，以及就交換疑犯、證據達成任何共識或協議。