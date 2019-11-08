【墮樓科大生】科大生周梓樂搶救5日不治　學生會辦燭光晚會悼念

22歲科大生周梓樂在11月4日將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，導致腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後不治。據了解，周同學今日（8日）早上8時09分逝世。數名科大學生到醫院了解周同學情況，神情悲傷。香港科技大學學生會臨時幹事會會長黎煒進指，取消下午一時的校內遊行，改為於校內默哀5分鐘，呼籲市民放低手頭工作一同默哀。

周同學病房外牆身成連儂牆，祝福他早日康復。（邵沛琳攝）

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳衝突中被發現在停車場內從3樓跌落2樓，導致腦出血、盤骨碎裂。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血，但情況未見明顯好轉，昏迷指數仍然低迷，需用強心藥及以機器維生，搶救5日後今早8時許不治。

校長史維含淚證實死訊

今早，伊利沙伯醫院深切治療部內圍上白布，數名科大學生及副學生事務長林惟良到醫院了解周同學情況，神情悲傷。香港科技大學今舉行第二日畢業禮，校長史維含淚證實周梓樂死訊，全場人士站立默哀。

臨時幹事會會長黎煒進代周同學家屬多謝各位市民連日到院支持。(黃偉民攝) 學生會辦1時默哀 6時燭光晚會 香港科技大學學生會4名代表到醫院了解，臨時幹事會會長黎煒進指今日收到周同學逝世的不幸消息，在此代周同學家屬多謝各位市民連日到院支持。學生會取消下午一時的校內遊行，改為於校內默哀5分鐘，黎同學呼籲市民放低手頭工作一同默哀。同時亦籌備下午6時於香港科技大學內的燭光晚會悼念周同學，呼籲市民可到場參與。 黎指，香港科技大學校長史維已知悉周同學的死訴，正趕赴醫院了解，他希望校長用一切辦法找出出事原因及救護車被阻撓的原因。 科大：深感沉痛 向家人致以最深切的慰問 香港科技大學指，對周同學的不幸離世深感沉痛，並向其家人致以最深切的慰問。負責主持今早畢業典禮的科大校長史維教授亦已提前離開，到醫院探望周同學家屬。校方將陪伴周同學家人一起渡過這悲痛時刻，並提供一切所需協助。大學亦會為有需要的同學提供心理輔導。大學呼籲同學在這艱難時刻，保持冷靜和克制，避免再有衝突以至悲劇的發生。