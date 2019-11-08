【墮樓科大生】周梓樂離世　領展再發放更多CCTV片段

科大學生周梓樂在將軍澳尚德停車場高處墮下，留醫5日後不治。擁有停車場的領展表示停車場有35支分佈於不同位置的閉路電視鏡頭，早前已公布其中10段影片，均未能拍到周同學身影及墮樓經過。領展對周同學離世感到非常婉惜及難過，表示計劃盡快發放更多閉路電視片段。至晚上7時40分，領展再度公開更多當晚的CCTV片段。

香港科技大學學生周梓樂周一（4日）凌晨在將軍澳尚德停車場3樓跌落2樓重傷，留醫5日後離世，其墮樓原因仍然成謎。領展對周同學離世感到非常婉惜及難過，向其家人及親友致以深切慰問，了解到外界對事發經過仍有疑問，計劃盡快發放更多閉路電視片段。領展又表示，由於片段眾多，需時分段複製，但不會編輯片段。而為保障個人私隱及遵從法例的要求，領展在發放片段前需將片段內出現的公眾人士面容以電腦效果遮蓋，這需要時間準備，正全力進行有關工作，將分批發布。發言人指會繼續配合警方調查，提供一切所需協助，有關閉路電視公佈詳情可留意領展推特帳戶。



領展早前表示涉事停車場有35支閉路電視鏡頭分佈於不同位置，沒有翻閱所有鏡頭及更長時段的錄影片段，為盡快回應公眾關注，於是因應警方進場及墮樓發生最可能的地點和時間去選取相關片段發放，日前發放6支閉路電視鏡頭所攝錄的10個片段。

有關涉事停車場升降機閉路電視擁有權，屬領展所有，但沒有運作。房署回覆香港01指，涉事停車場包括升降機和相關閉路電視片段，均由領展所有。領展回應指，經翻查資料，領展只擁有停車場3部升降機，編號分別是7、8和9號。7號和8號升降機連接停車場地面至平台，而9號升降機則連接停車場地面至停車場2樓，惟這3部升降機的閉路電視並無運作。

大樓建築亦設有另外12部升降機，由房屋署擁有，連接住宅至住客大堂，惟不能直達停車場。若居民要前往停車場，須經平台轉乘停車場的7號和8號升降機。

至晚上7時40分左右，領展再度於網上（https://twitter.com/LINKREITHK）發放更多CCTV片段，供公眾查閱，片段如下﹕

尚德停車場A的3樓閉路電視片段

C32

2330 – 2339 http://bit.ly/36K7eQ9

2339 – 0039 http://bit.ly/2CqxcdI

0039 – 0139 http://bit.ly/2NVLati

0139 – 0200 http://bit.ly/2qymu23

尚德停車場A的3樓閉路電視片段

C33

2330 – 2339 http://bit.ly/32uzumF

2339 – 0039 http://bit.ly/2NsQHZh

0039– 0139 http://bit.ly/2NQJ2Dg

0139 – 0200 http://bit.ly/2Cvnk29

C34, C35 https://bit.ly/2CBdR9X