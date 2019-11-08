【墮樓科大生】周日警民衝突前因　警員辦婚禮　警曾入尚德停車場

周一（4日）凌晨將軍澳警民衝突中，一名22歲科大學生周梓樂墮樓危殆，送院留醫5日後終不治。警方日前稱警員在周墮樓前沒有進入尚德停車場的範圍，但有行車記錄儀反映防暴警員周日晚上曾進入停車場。警方今日（8日）解釋指，11月3日晚上10時半，將軍澳皇冠假日酒店附近有人開始聚集及叫囂，尚德邨停車場亦有人於高處地方聚集，警方於是在晚上約11時06分派員到尚德邨停車場巡邏，及處理附近滋擾人士。網傳當日有一名警員在將軍澳皇冠假日酒店擺婚宴。 另外，據了解有一輛衝鋒車當時在寶康路戒備，接近發現周同學的停車場二樓平台位置，打算包抄截查示威者，但該隊警員未有下車。

早在11月3日下午5時前，已有大批防暴警方在將軍澳皇冠假日酒店對開戒備（網上圖片）

將軍澳墮樓22歲科大生周梓樂今（8日）離世，墮樓原因成謎，警方本周二(5日)曾表示，相信傷者在凌晨0時45分至1時之間墮下，該段時間警方並未進入尚德停車場。惟事後有行車記錄儀反映防暴警員在該段時間曾進入停車場。

警解釋當晚11時曾進入停車場

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷今日於記者會解釋指，11月3日晚上10時半，將軍澳皇冠假日酒店附近，有人開始聚集及叫囂，尚德邨停車場亦有人於高處地方聚集，警方為免危害公共安全，晚上約11時06分，警方曾經派員到尚德邨停車場巡邏及處理附近滋擾人士，約11時20分離開停車場，至凌晨1時04分，警方第二次再由地面進入停車場，並開始驅散停車場在高空向警察投擲硬物的示威者，警察去到停車場2樓，發現有消防員正在進行急救工作時，才知道有人墮樓。

網傳警員擺婚宴警高度戒備

根據網傳資料，一名警員在11月3日於將軍澳皇冠假日酒店擺婚宴，網民號召為其祝賀。翻查當日下午相片，早於4時已有大批防暴警員在該大型商場及附近天橋巡邏及戒備。

另外，據了解11月4日凌晨有一輛衝鋒車當時在寶康路戒備，接近發現周同學的停車場二樓平台位置，打算包抄截查示威者，但該隊警員未有下車。