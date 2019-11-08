【墮樓科大生】周同學墮樓現場現花海　市民悲從中來相擁而泣

22歲科大生周梓樂本周一墮樓後，情況一直不樂觀，今早證實不治。噩耗傳來，大批市民帶同鮮花前往周同學墮樓的將軍澳尚德停車場悼念，有人在場將心意寫在紙上，再摺成紙鶴望周同學安息。現場氣氛哀傷，有前來悼念的人悲從中來，相擁而泣；有家長為失去年輕生命感到惋惜及痛心。

大批市民帶同鮮花前往周同學墮樓的將軍澳尚德停車場悼念。（邵沛琳攝）

下午1時許，周同學墮樓現場持續有人前來悼念，現場放了數十枝白色鮮花，欄杆上掛有紙鶴，停車場的牆壁化身連儂牆，上面貼滿前來悼念的人留下的悼念字句，望周同學能安息。

有人在場將心意寫在紙上，再摺成紙鶴望周同學息。（邵沛琳攝）

前來悼念的蘇小姐情緒激動，淚流滿面。（邵沛琳攝） 空曠的停車場，有市民站在周同學事發地點默默流淚，有市民與同伴相擁而泣。前來悼念的蘇小姐情緒激動，淚流滿面，「知道佢之前都好辛苦，佢都好堅強，捱咗咁多日。」她稱得知周同學逝世的消息非常傷心，「好可惜，到底係咩一回事，好想知道真相。」蘇小姐希望警方真查明真相，令周同學可以安息。

有市民與同伴相擁而泣。（邵沛琳攝）

家長對年輕生命突然間逝去感到痛心

住在停車場附近屋苑的陳太一家三口前來悼念，她稱，作為母親，對一個年輕生命突然間的逝去感到痛心，「大學生前途無可限量，一下子冇咗，家長真係接受唔到，會好痛。」陳太稱，當晚站在屋苑樓梯位置觀看街上的衝突，當時警方狂發催淚彈，大概晚上11時至12時的時段，曾見過警方進入涉事停車場，陳太促當局一定要徹查事件，不能令真相石沉大海，「我唔相信香港警方，因為睇到佢哋暴力真係升咗級，好犀利，就算啲人無反抗，都打得好犀利，所以你話呢次周同學出事唔關佢哋事，我就真係好大疑問。」

就讀中二學生的女兒則指，「周同學為咗香港未來死咗，好唔開心。」她稱，警方濫用武力令她不敢出街，「警察唔係話有權就可以任意去打人，因為我地冇任何力量，反抗唔到佢地，我地冇可能打返佢哋。」

陳太與就讀中二的女兒前來悼念。（邵沛琳攝）

周同學生前為科技大學學生，今午有兩名科大職員趁午飯時間前來悼念周同學，Rachel(化名)稱，連日來雖然大家已有心理準備會收到壞消息，惟今早傳來周同學離世的噩耗時，仍然很傷心，作為科大的一份子，今午特意買花前來悼念。

科大職員斥警方太遲調查

對於今早政府出新聞稿稱，警方現正由重案組全力進行調查，冀能找出事件始末，Rachel直斥警方的調查來得太遲，「件事都成個禮拜，係唔係真係要到confirm 出咗人命啦，先至去做嘢呢？」Rachel質疑，領展公佈片段之前，警方沒有主動介入調查，早前只是出聲明沒有推周同學墮樓，住區內的Rachel當日亦有透過直播觀看當晚的衝突，「警方有冇做啲咩直接或者間接導致悲劇發生，我係好有懷疑嘅。」

另一科大職員Jay(化名)亦對周同學的離世感到傷心，「年輕嘅生命，係我哋仲未知道真相嘅時候咁樣逝去，覺得非常傷心。」Jay 認為調查事件的始末是警方的份內事，「無論呢件事有冇導致人命傷亡都好，警方都應該主動作出調查。我認為呢個係佢嘅份內事，佢依家係做返佢嘅份內事，我唔覺得佢係有進步。」