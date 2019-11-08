【悼念周梓樂．總覽】油麻地警疑向天開一槍　警多區射催淚彈驅散

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台，導致嚴重腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚（8日）有網民發起多區悼念周同學活動，地點包括將軍澳、旺角等，活動預計由晚上7時45分開始，至晚上10時完結。 【0412】旺角及將軍澳仍有示威者聚集，其中旺角有人繼續縱火及堵路，消防到場救熄。 【0352】將軍澳：警員登車離開，但現場仍有大批示威者聚集。 【0345】將軍澳：有警員在唐明街，向廣明苑方向狂發數十發胡椒球槍。 【0325】將軍澳：富康花園居民非常不滿，不斷叫囂及要求警方離開。 【0320】將軍澳：一名自稱為社工的女子，與警方口角及理論，她稱已經跟隨警方指示不斷退後，但警員仍步步進逼。 【0315】旺角：仍有大批示威者在彌敦道及亞皆老街一帶聚集，防暴警再到場，施放催淚彈驅散。 【0309】將軍澳：防暴警趕至驅散，並喝斥在場人士「不知所謂，有人畀人打唔幫手，仲假仁假義！」有警員情緒十分激動，並不斷指罵記者：「全部都係幫兇嚟㗎！」；遭「私了」的男子則頭破血流，有急救員在場協助。 【0305】將軍澳：與示威者口角的男子不肯離開，被示威者「私了」。

【0258】將軍澳：有議員監察的人稱，警方一開始指富康花園有嫌疑犯，故進入屋苑範圍，但未有拘捕任何人，卻突然向他、法團主席、居民、保安噴胡椒噴霧。



【0251】將軍澳：一名自稱為富康花園居民的男子，與示威者發生口角，據悉他因嘈音未能就寢，報警求助，有市民及保安極力勸喻他離開，但他仍不肯，不斷理論，並開電話拍攝，更稱：「我知你哋收晒錢！」



【0246】將軍澳：群情洶湧下，防暴警撤離富康花園範圍；早前被搜查的男女獲放行。



【0240】將軍澳：有警員舉槍指向人群，居民情緒十分激動。



【0235】將軍澳：富康花園範圍內，據悉最少8名男女被警員截查，據報有議員監察成員及有市民「中椒」，大批居民指罵及要求警員離開，群情洶湧；警方其後再舉橙旗警告。



【0233】旺角：一名灰衫男子疑與示威者衝突，被圍毆「私了」，頭破血流，急救員為其治理；另有一輛的士亦被扑爆車窗。



【0231】將軍澳：本網攝影師前往洗手間及購買小食期間，警方突作出驅散行動攝影師折返及穿回反光衣時，被警員質疑身份，「頭先就食魚蛋，而家就扮記者！」、「而家先著反光衣！」本網記者解釋後，警員沒有加以為難。



【0226】旺角：示威者撬起港鐵旺角站D1出口捲閘縱火，並不斷加添雜物。



【0220】將軍澳：大批防暴警進入廣明苑範圍追捕，氣氛緊張。



【0214】將軍澳：一批速龍小隊及防暴警突於單車館公園出現，施放催淚彈驅散，其後舉起橙旗及黑旗，示威者雞飛狗走，有人掟磚還擊，現場情況極度混亂。

【0147】現時旺角、將軍澳及黃埔一帶仍有示威者聚集，其中將軍澳運動場對開寶康路及唐明街交界有大量人群，有人破壞交通燈等設施。



【0138】旺角：示威者在匯豐銀行對開彌敦道堵路及縱火焚燒雜物，消防到場救援，有示威者鼓掌並高呼：「消防員！反抗！」、「「消防員！加人工！」



【0132】黃埔：有示威者於將消防喉駁入港鐵黃埔站內不停灌水。



【0128】黃埔：有示威者於黃埔花園十字路口聚集及堵路。



【0125】將軍澳：逾百名示威者跑向運隆路，企圖破壞警車，警車駛走。



【0116】旺角：警方在豉油街及西洋菜南街一帶施放催淚彈，有人不適需由急救員治理；警員其後登車離開，疑有示威者擲物，警員上車後再發射胡椒球槍。



【0108】屯門：龍逸邨龍瑞卿議員辦事處疑被縱火。



【0105】旺角：警方在豉油街舉橙旗及黑旗，警沿彌敦道往尖沙咀方向推進。



【0103】銅鑼灣：示威者大致散去。

將軍澳唐明街一個電箱起火，及後傳出爆發聲及火花，現場部分街燈熄滅。（陳浩然攝）

【0050】將軍澳：示威者大肆破壞將軍澳廣場美心西餅等商舖，該店疑被掟汽油彈縱火，商場職員用滅火筒救火；同時Popcorn內的美心、中銀、優品360等商店亦被縱火及破壞。



【0045】元朗：消防清理航拍機遺下的懷疑腐液時，大馬路一帶的防暴警登車離開，示威者起哄，並稱「辛苦晒消防員！」

【0041】將軍澳：有示威者闖入尚德商場內，破壞美心西餅及中資公司；唐明街有大型燈柱電箱起火，消防趕抵撲滅。



【0038】旺角：警方在信和中心對開彌敦道施放催淚彈，現場煙霧彌漫。



【0035】西灣河：有警員重返筲箕灣道，惹起示威者不滿及叫囂，有人模仿警員稱：「上返行人路」、「唔好照呀曱甴」警員以強力電筒照射行人路上市民。



【0033】元朗：有示威者發現一部航拍機低飛，將其抓獲後，發現上面載有幾粒圓形物體，其中一粒爆開漏出不知明液體。現場消息指，懷疑涉事液體具腐蝕性。多名消防接報到場，初步無人受傷。



【0023】旺角：防暴警在先達廣場對開推進及驅散。



【0020】將軍澳：大批示威者仍在尚德對開寶康路一帶聚集，有人破壞現場交通燈及拆毀鐵欄。



【0012】西灣河：防暴警一度短暫驅散，並將馬路上的雜物移走。



【0005】天水圍：輕鐵樂湖站路軌有雜物起火焚燒。



【0003】將軍澳：防暴警舉黑旗後，發射數枚催淚彈驅散，兩名記者疑遭擊中，其中一人手肘受傷流血。



【0000】沙田：示威者大致散去，防暴警離開。

將軍澳現場一帶街燈熄滅。（鄭翠碧攝）

【2358】旺角：警方施放多枚催淚彈驅散。



【2355】將軍澳：警方在坑口文曲里開至少兩槍，一名學生記者懷疑被橡膠子彈擊中膝蓋受傷，由急救員合力手抱往附近路邊，接受治理。



【2342】荃灣：多名防暴警員於海壩街推進，其間一度舉起長槍指向大河道北行人天橋位置。數名防暴警員其後突然衝上行人天橋，但未有拘捕任何人。



【2330】旺角：上海街及亞皆老街有一可疑紙箱，爆炸品處理課（EOD）人員在場引爆。



【2330】筲箕灣：筲箕灣道有示威者於路障縱火，防暴警員到場，其後消防員到場救火。另外於西灣河太安樓對開，有超過100名防暴警員在場戒備，部份手執警告旗幟及防暴盾，但目測不見現場有戴上口罩的市民聚集。

警方於西灣河施放多枚催淚彈。（網上圖片）

【2324】荃灣：港鐵指較早前營運中的荃灣站大堂遭投擲汽油彈，圖片所見大堂內近購票機地面位置，遺下一個玻璃樽，地上有燃燒痕跡。



【2309】港鐵指因應將軍澳站及東涌站有突發情況，兩站臨時關閉，所有列車不停兩站。



【2306】將軍澳：有示威者進入將軍澳港鐵站破壞，有消防喉轆被打破，現場輕微水浸，有垃圾桶著火。



【2255】銅鑼灣：崇光百貨對開防暴警再次到場驅散，有防暴警員與在場人士不斷指罵。立法會議員許智峯稱警員不要挑釁市民，警員反駁，不同意有挑釁市民。其後一名在場指揮官指示警員返回警車。



【2247】荃灣：防暴警員向海壩街方向發射數枚催淚彈，旁邊有店舖仍然營業，職員及顧客痛苦掩面，指罵「食緊嘢呀！」。



【2242】港鐵指因應銅鑼灣站有突發情況，銅鑼灣站臨時關閉，所有列車不停銅鑼灣站。



【2235】將軍澳：示威者於唐明街與寶康路交界開始設路障，但有人提議拆路障，指因想尊重死者。大批防暴警員於坑口站外戒備，部份配備防暴盾，但四周依然平靜。



【2230】西灣河：晚上10時許逾百名示威者於西灣河筲箕灣道聚集及以路障堵路，一間美心西餅遭破壞，店內貨物被扔到店外。警員於晚上近10時半施放多枚催淚彈。

防暴警員西灣河舉起黑旗。（讀者提供）

油麻地彌敦道近碧街出現一枚懷疑實彈。（余睿菁攝）

【2220】屯門：屯門市廣場外，防暴警員突然衝前制服一男三女，一名婆婆在混亂間跌倒，前額倒地受傷，急救員為她治理。

【2215】旺角：於彌敦道近碧街向尖沙咀方向，出現一粒懷疑實彈彈殼，有現場市民指早前有多名速龍小隊警員到場，其間懷疑開槍，暫未知有否人受傷。有現場人士拍下片段，當時數名警員於彌敦道上與示威者對峙，其後示威者方向有人向警員掟磚，一名警員疑向天舉起手槍，其後傳出一下槍聲。

【2205】沙田：防暴警進入沙田第一城清走路障，一度舉起黑旗，其後防暴警返回警車。

【2158】港鐵指因應荃灣站及馬鞍山站有突發情況，兩站臨時關閉，所有列車不停兩站。

【2150】旺角：亞皆老街及新填地街有示威者燃點路障，火光熊熊。另外於近朗豪坊對開亞皆老街近上海街，地上出現數個紙箱，其中一個被以黑漆噴上「危險」字眼。

【2143】沙田：防暴警員到達第一城對開大涌橋路清走路障，示威者向第一城屋苑及金利來集團中心方向離開。有示威者進入第一城9座外位置設置路障，防暴警員未有進入。

【2140】荃灣：早前荃灣有店舖包括優品360及美心西餅被人毀壞，多名警員到達楊屋道。

【2135】沙田：沙田第一城對開一輛Pizza Box電單車，於駛入大涌橋路時懷疑因高速駛過路障，及被指撞到數名示威者，其後被示威者「私了」，司機倒地及稱被示威者襲擊，電單車尾箱亦被擊毀，有急救員在場為司機治理。

【2130】屯門：市中心輕鐵站天橋發生火警，消防到場灌救，另外多名防暴警員到場，曾經一度高舉橙旗。另外一間美心皇宮被人破壞。

【2126】元朗、荃灣：元朗大馬路開始有示威者架設路障。另外於荃灣沙咀道遊樂場外馬路亦被架起路障，沙咀道現時被封。

【2125】馬鞍山：新港城中心有美心西餅及Starbucks被示威者破壞，店內物品散落地面。

【2122】沙田：數百人行至大涌橋路近火炭路，有人再以路障堵路，其間有警車經過示威人士附近但未有停下。

【2118】銅鑼灣：銅鑼灣有黑衣人士開始搬出鐵欄，於軒尼詩道設路障。

【2110】旺角：早前起火的旺角站外電話亭，消防人員到場檢查。示威者繼續於彌敦道及亞皆老街交界聚集。

【2105】沙田：大涌橋路乙明邨對開，來回線有示威人士設置路障，包括以雪糕筒及絲帶攔路，另外於沙田圍路近大涌橋路，有示威者正拆下鐵馬。

【2058】沙田：港鐵指因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。

【2054】旺角：彌敦道及亞皆老街交界有大批示威人士步出馬路，有人以雜物設置路障，有黑衣示威者爬上旺角站出口，以硬物撞擊港鐵標誌，又於外牆噴漆塗鴉。其後多名示威者又舉傘及拆毀一個電話亭，其後現場冒出火光。

新港城美心西餅被破壞。（香港01記者攝）

示威者於沙田拆鐵馬及設路障。（王譯揚攝）

【2045】銅鑼灣：防暴警察撒離後，氣氛回復平靜。現場人士唱起《Sing Hallelujah to the Lord》。

【2045】沙田：於新城市廣場聚集的人士，跟隨旗手步出百步梯，並陸續前往沙田大會堂方向。

【2038】屯門：屯門大會堂對出文娛廣場自八時起站滿悼念市民。保守估計高峰期超過700人聚集。大會於晚上八時零九分開始默哀。完成後，廣場仍有大批市民展開祈禱會及獻花儀式。

【2035】銅鑼灣：防暴警員陸續後退，其後返回警車離開，在場人士即時步前，並高叫「光復香港時代革命」等口號。

【2034】元朗：現場共有近百名市民於元朗大馬路聚集，他們在馬路旁點燃白色蠟燭，並獻上白色鮮花。期間不斷高叫「光復香港、時代革命」口號，近8輛警車在場戒備。

【2030】銅鑼灣：持長槍防暴警員於崇光百貨對開拉起防線，有在場人士高叫「血債血償」。

【2025】銅鑼灣：銅鑼灣聚集人士包圍在場的數名警員並不斷指罵，多名防暴警員到場，雙方一度推撞，一名黑衣人士被警員制服在地，現場氣氛緊張。

【2020】沙田：新城市廣場聚集市民亮起手機燈，合唱《Sing Hallelujah to the Lord》。

【2015】馬鞍山：新港城中心默哀人士高呼解散警隊，刻不容緩。及後，有人提醒「今晚不嗌口號」，大家繼續默哀及摺紙鶴。現場約有近千人。

銅鑼灣市民指罵在場警員，防暴警到場。（麥凱茵攝）

沙田新城市廣場出現黑衣人潮。（王譯揚攝）

市民於銅鑼灣東角道對開馬路兩旁默哀。（麥凱茵攝）

+ 3 + 2

【2010】銅鑼灣：有人呼籲聚集人士以自己方式到將軍澳尚德邨停車場獻花，現場人士正唱《願榮光歸香港》。

【2005】將軍澳：尚德停車場人龍中有人默哀，路上有車輛輪流響號。當有車在停車場經過時，眾人「分紅海」式讓車經過。周同學墮樓位置，數百名市民在現場唱出多首聖詩及念禱告作悼念。市民排隊行樓梯進入停車場時，邊行邊叫「香港人報仇」。

【2001】元朗：十多名穿上裝備防暴警察於元朗大馬路戒備。

【2000】多區市民於晚上8時許低頭默哀 ，神情肅穆。

【1954】沙田：新城市廣場中庭及各層玻璃圍欄位置均有市民聚集，人數近千人。

【1954】銅鑼灣：聚集人士已站滿東角道兩旁，他們正傳遞白色蠟燭及白色鮮花。

【1950】將軍澳：尚德邨停車場現時有最少數百名到場排隊等候獻花及悼念，人潮已排滿整個二樓行人路位置。

【1945】銅鑼灣：銅鑼灣聚集的人士開始增多，暫時東角道兩邊行人路已站滿。

【1940】旺角：旺角豉油街近西洋菜南街約百多人聚集，現場多人手持白花，及寫有「周梓樂沉冤待雪」的單張。

【1930】將軍澳：尚德停車場於晚上7時許陸續有市民到場，並於事發的停車場二樓獻上白花及紙鶴悼念，並點起蠟燭及張貼連儂牆。有市民亦於牆上貼上「周梓樂同學主懷安息」，及貼上白紙讓市民寫上悼念字句。

+ 3 + 2

【19﹕23】大埔﹕大埔超級城C區中庭，有十多人聚集，有人獻花及摺紙鶴。

【19﹕20】元朗﹕有市民到元朗西鐵站附近的連儂牆獻上白色菊花及接紙鶴，以悼念科大生周梓樂。

【19﹕00】銅鑼灣﹕SOGO貼出通告指今日暫停營業，大批顧客碰門釘，另宥三輛坐滿防暴警的警車在SOGO門外戒備。

【18﹕54】觀塘﹕大會宣佈集會將會結束，現場人士高唱《願榮光歸香港》。而集會場地接著將會作宗教活動為周同事祈禱。大會又指因《禁蒙面法》生效，呼籲現場人士脫下蒙面用品，並指附近有警員，提醒大家要「和理非」、「安全」、「返屋企溫書」。

【18﹕39】觀塘﹕出席集會的人數增至1,000人。

【18﹕18】觀塘﹕立法會議員區諾軒質疑科大生墮樓當日，警方所指防暴警在墮樓前沒有入停車場、沒有阻礙救護車進入、在零時45分至1時之間警方沒有放催淚彈的說法，呼籲大家要發掘真相，將不義的事情向社會不同角落、階層及國際社會傳開去，並叫學生堅守崗位，帶著信念走下去。

【17﹕40】觀塘﹕學生代表表示周同學在彼岸看著集會，叫大家一同叫口號，他又指今次的事件主體是香港的學生，大財團、大集團沒有資格說放棄他們，他呼籲大家合力撼動政權，直至在煲底相見。

【17﹕23】觀塘﹕觀塘集會宣佈開始，出席人士站起為周同學默哀三分鐘。現場所見有逾500人出席。

【17﹕08】觀塘﹕有同學表示將會在現場獻花，悼念剛離世的周同學。

【17﹕00】觀塘﹕有應屆文憑試學生表示，現時心情特別忐忑，一方面擔心學業及升學問題，另一方面，由於現時社會事件未平息，五大訴求仍未達成，一下子要將部份時間調配到學習上，感到有點愧疚。不少中學現時正進行中期測驗，黃同學表示，原定今日放學後需要去補習，但得知有學生因參與社會運動而不幸過身，感到非常難過，決意出席集會後才繼續補習及溫習課本。

【16﹕42】觀塘﹕現場有超過200名來自不同中學的中學生前來等候集會，不少人響應大叫口號。

【16﹕30】觀塘﹕觀塘海濱公園有約百名中學生聚集，準備參與下午5時的集會活動。

+ 3 + 2

今午，周同學墮樓現場持續有人前往悼念，現場放了數十枝白色鮮花，欄杆上掛有紙鶴，停車場的牆壁化身連儂牆，上面貼滿前來悼念的人留下的悼念字句，望周同學能安息。