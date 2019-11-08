【悼念周梓樂】屯門防暴阻檢查被捕人　救護焦急﹕人哋都話唔舒服

各區悼念科大生的集會活動，演變成警民衝突。其中，屯門文娛廣場同樣有悼念活動，惟及後有人破壞餐廳、縱火，至晚上10時，防暴警衝前制服一男三女，混亂間一名老婦跌倒，額頭流血，急救員指她被防暴警衝跌。其後，有救護員到場檢查被捕傷者情況，被防暴警阻撓﹕「無事呀，冇人受傷」。救護員不滿指﹕「你唔好咁無賴啦，人哋話唔舒服架。」防暴警其後離開，其間救護員疑被辱罵﹕「咩垃圾呀！」但有警員否認﹕「冇人叫你垃圾呀 先生!」

晚上8時半，屯門大會堂對出文娛廣場自8時起站滿悼念市民。保守估計高峰期超過700人聚集。大會於晚上8時09分開始默哀。完成後，廣場仍有大批市民舉行祈禱會及獻花儀式。約1小時後，市中心輕鐵站天橋發生火警，消防到場灌救，另外多名防暴警員到場，曾經一度高舉橙旗。另外一間美心皇宮被人破壞。

其後至晚上10時20分，屯門市廣場外，防暴警員突然衝前制服一男三女，一名婆婆在混亂間跌倒，前額倒地受傷，急救員為她治理。有急救員指，同場急救員指婆婆是被防暴衝跌。其間，有三名救護員到場，疑檢查被捕人士情況，被防暴警阻撓。有便衣警向救護員稱﹕「我哋一定會搵返你哋，唔好阻我哋做嘢，你可以返去架啦」，又叫在場警員毋須理會救護員。

救護員不滿，稱被捕人士已被防暴警帶走，警員稱現場無人受傷，救護員焦急稱﹕「你唔好咁無賴，人哋都話唔舒服。」另一名便衣警批評救護員的工作﹕「你哋走埋去，問佢哋使唔使睇醫生，使唔使睇醫生，你咁樣呀嘛！」救護員反駁指﹕「我啱啱問緊症呀，你又要求我大聲問!」現場警員未有再理會他，開始後退離開，其間疑有人辱罵救護員，他大為不滿﹕「咩垃圾呀!」防暴警回稱﹕「冇人叫你垃圾呀 先生!」救護員最後返回救護車，但拒絕就事件作回應。