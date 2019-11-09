【悼念周梓樂】TVB攝影師被黑衣人襲擊　箍頸拉扯　攝影機被搶

TVB攝影師被箍頸襲擊，攝影機被打爛粉碎，無綫電視譴責有關暴力行為。（8日）晚上10時許，有傳無綫電視記者在旺角亞皆老街及彌敦道交界遇襲，無綫新聞晚上證實是攝影師被襲擊，需要送院治理，並已報警求助。無綫電視譴責有關暴力行為，嚴重危害採訪隊人身安全和影響採訪工作。

據無綫新聞的片段可見，攝影師當時身在亞皆老街及彌敦道交界，有人上前問攝影師﹕「係咪TVB呀？」攝影師回應稱﹕「係呀」，隨即對方有所動作，攝影機跌在地上，亞皆老街及彌敦道交界不斷「喂！喂！喂！」喝止。

無綫新聞表示，其攝影師晚上在旺角採訪期間，被黑衣人襲擊。攝影師接受訪問時指，當時他站在路上拍攝，並沒有衝突發生，突然有數名黑衣人問他是否TVB，他答是，然後對方開始搶攝影機。攝影師指他們手持鐵棍，鐵棍有手臂般粗。其攝影機、腳架被搶走，然後被擲在地上，不斷被人打爛，更打至粉碎。他指有人箍其頸部，雖然有人稱只打攝影機、不打人，但仍有人襲擊他，向他箍頸、打人、拉扯，他報稱頸及腳扭傷。無綫電視指攝影師要送院治理，並已報警。

無綫電視表示，譴責有關暴力行為，嚴重危害採訪隊人身安全和影響採訪工作，無綫將繼續無畏無懼，為觀眾報道。