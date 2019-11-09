【科大生離世】更多CCTV曝光　周同學送院後　再有青年跳牆險墮樓

科大生周梓樂於尚德停車場三樓墮至二樓，昨（8日）早上搶救無效不治。其墮樓原因至今成謎，領展公開停車場閉路電視片段以釋公眾疑慮，而昨午亦再有影片發放。翻查其中一部位於三樓、近唐俊街的閉路電視片段，發現在周同學獲救送院後，凌晨約1時59分，在距離周約百米外的三樓位置，有一名白衣青年急跑並一躍跳過矮牆，疑發現矮牆後方沒有平台，他即時雙手緊掹牆身，慢慢向左移動，攀上橫樑，再返回三樓地面，幸未墮樓受傷。

領展昨（8日）公布多段閉路電視片段，包括位於三樓、最接近唐俊街的兩部閉路電視C32、C33片段，時間由晚上11時半至凌晨2時，為周梓樂墮樓事件再拼湊更多砌圖。

根據C32片段，凌晨零時52分，一名身穿藍色上衣、啡色短褲及拖鞋的青年，曾急步跑向矮牆，疑欲跳過牆身，但他最終停下及離開。之後，再有一名男子走近矮牆向下張望。

時至凌晨1時01分，該處突然有白煙冒出，懷疑是催淚煙，並不斷有大光燈照射三樓，由唐俊街掃射向寶康路的方向。根據周三的片段，初步可見在凌晨1時02分，一名穿著與周相似的男生，由二樓跑上三樓近死者墮樓位置（接近寶康路），而十秒後，在二樓便見到一抹閃光。至凌晨1時6分，消防員獲通知有人墮樓受傷，趕至現場救援。

C32片段中，次後未見可疑之處，只是不斷有街坊往來。惟至凌晨1時59分，當時周梓樂已由救護車送院，突然有一名穿白色上衣、黑長牌及孭斜袋的青年，快步跑向矮牆，然後猛然一躍，跳過矮牆，他即時發現矮牆後方並非平台，而是數米下的二樓，即時翻身雙手抓緊牆身，不斷向左邊移動，成功擒上一條橫樑及安全返回三樓。他疑沒有受傷，拍去身上的灰塵後離開。