【奪命車禍】CCTV曝光　青朗公路寶馬高速撼工程車　修路工遭撞斃

周五（8日）發生一宗恐怖奪命車禍，修路男工遭撞斃、分屍慘死。事發時一輛黑色寶馬駛至大欖隧道收費廣場，至200米外青朗公路時，猛撞向前面一輛工程車，32歲男修路工當場證實死亡。網上一段CCTV片段曝光，事發時中線位置有至少四名工人正在工作，工程位置亦已放置多個相信是雪糕筒作分界線，及後寶馬突然高速駛至，掃倒多個雪糕筒再撞向工程車，將工程車推前後始停上。

CCTV曝光：青朗公路寶馬高速撼工程車

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寶馬狂掃雪糕筒 高速撞工程車

網上一段CCTV片段曝光，事發時中線位置有至少四名工人正在工作，工程位置亦已放置多個雪糕筒作分界線，該輛相信為黑色寶馬的私家車，突然高速駛至，掃下多個雪糕筒再撞向工程車，工程車一度冒煙，寶馬將工程車再撞前數米後始停下，而在中線工作的數名工人見狀及時走避；事故發生後，一輔旅遊巴駛至事發地點並停下。

工權會：未能聯絡家屬

工權會昨日（8日）表示，對於昨日凌晨4時多大欖隧道發生的一宗工業意外深表難過，會方指希望為家屬提供情緒支援、後事及工傷程序處理等協助，惟現時未能聯絡家屬，呼籲家屬聯絡會方。

涉事寶馬嚴重毀爛，恍如廢鐵。（劉定安攝）

警方：司機涉酒駕被捕

警方昨早表示，正調查昨日（8日）凌晨在八鄉發生的致命交通意外，凌晨約四時，一名25歲姓趙男子駕駛私家車沿青朗公路往元朗方向行駛，當駛過大欖隧道收費廣場後，據報撞向一輛停在第二線的維修工程車車尾，以及該名已下車的32歲男子，該名三十二歲男子現場被證實死亡，該名私家車司機涉嫌酒後駕駛及危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查；新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。

青朗公路奪命意外 32歲男工當場身亡

元朗周五（8日）發生一宗奪命車禍，一輛私家車沿大欖隧道往元朗方向行駛，經大欖隧道收費廣場至200米外青朗公路時，突然撞向路邊一輛工程車，並將工程車推前30米，寶馬嚴重毀爛，車頭遭撞至儼如廢鐵，而一名32歲姓陳修路男工人，被夾於寶馬與工程車之間，當場證實死亡。肇事的25歲姓趙寶馬男司機，進行酒精呼氣測試後證實超標，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「酒後駕駛」被捕。

大欖隧道公司發言人指，當時安排外判公司行瀝青路面重舗工程，死者為外判公司員工，工程開始前附近最左線及中線已封閉，沿路並放置足夠指示牌、交通座、閃燈及有防撞護航車作保護工作人員。