【悼念周梓樂】將軍澳衝突　示威者天橋佈磚陣　路口置「詐彈」

反修例風波持續五個月，示威往往演變成激烈衝突，示威者與警察的武力繼續升級。在尚德停車場墮樓重創的科大生周梓樂，留醫五日終告不治，反修例人士昨晚（8日）在各區悼念。將軍澳的悼念會深夜演變成警民衝突，有示威者在尚德停車場天橋制高點佈置大量磚頭，以及在將軍澳地鐵迥PopCorn商場對開的十字路口，設置假炸彈做路障，以阻礙防暴警快速推進。

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天橋制高點佈置大量磚頭及雜物

記者昨晚在將軍澳尚德停車場附近巡視，發現不少示威者留守天橋，部份人擔當「哨兵」，不時向地面的示威者通知遠處的情況，包括警車數量及行駛方向等。另有一些黑衣人在天橋兩邊扶手欄杆、地下佈置大量磚頭及雜物，據知示威者打算控制天橋的制高點，當防暴警前來清場時，可向警方投擲磚頭及雜物，阻礙警方推進。天橋的樓梯位以多架共享單車、雜物等堵塞，以免防暴警快速走上天橋清場。

今日記者重回現場視察，發現尚德停車場通往運動場的天橋成仍然遍地磚頭同雜物，例如㓕火筒、路牌、消防沙、渠蓋、沙包、雪糕筒、玻璃樽同膠樽等，亦有小心地滑的路牌。而示威者亦以有單車籃、發泡膠箱、紙皮箱同電腦椅等盛載磚頭。

示威者十字路口置「假炸彈」阻警推進

而記者亦在將軍澳站A出口唐俊街及寶邑路的十字路口，發現一個「假炸彈」。有示威者用一個紫色袋載滿重物，再將其放置於十字路口中間，旁邊擺放多塊磚頭，壓着一張寫有「危險」二字的字條。現場示威者表示，設置「假炸彈」是為了減慢防暴警推進步伐。