【11.10新界】防暴射催淚彈驅　彈殼直入小學操場　濃煙密佈

網民號召今日「八區開花」示威活動，荃灣區多處都有示威者聚集，傍晚6時許，沙咀道及大河道行人路上企滿示威者，未見有人衝出馬路，防暴警在安全島上發射催淚彈驅散。一枚催淚彈劃破長空，直飛入50多米外一間小學校，催淚煙籠罩小學，附近人群爭相躲避。

晚上6時許，防暴警與群眾在荃灣禾笛街及新村街交界對峙，其間一輛救護車被警車堵塞，未能前進。有防暴警大叫﹕「上車呀，有救護車！」並在數分鐘後開通馬路，讓救護車駛過。

校內遺多枚彈殼

而在沙咀道及大河道交界，有數百群眾在行人路人聚集，不斷指罵警員，要求離開，大批防暴則站在安全島上，手持長搶戒備。警方先後高舉藍旗及黑旗警告圍觀市民離開，之後向天發射一枚催淚彈。催淚彈劃破長空，直飛入50多米外的中華基督教會全完第一小學內，催淚彈殼跌入校內操場，亦有卡在校內坑渠，催淚煙不斷冒出，令小學濃煙密佈。

根據全完第一小學校網簡介，小學始創於1905年，由威禮士牧師領導，委派梁炳輝先生為主任，成立荃灣福音堂（全完堂之前身）。教會成立不久，梁主任之夫人陳慕貞女士有感婦女未有讀書機會，遂開辦女子識字班。其後學生人數日增，識字班後來擴充為全完女校，又因兼收男生，最後改稱全完學校，即為本校前身。全完堂及本校於1960年遷至大屋街現址，運作至今。