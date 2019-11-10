【11.10荃灣】拒防暴警入內遭三度警告　沙咀道麥當勞經理被捕

11.10荃灣衝突入夜未止，防暴警在荃灣一帶進行搜捕，警車四出兜截搜查可疑人士。晚上9時許，防暴警不斷在沙咀道推進，其間進入一間麥當勞，並試圖登上麥當勞被阻。據職員指，由於經理拒絕防暴警進入麥當勞，被警方三度警告後拘捕帶走。防暴善之後進入麥當勞內檢查食客身份證。 其後，有消防員接獲食客報案指麥當勞漏煤氣，成功進入麥當勞了解，圍觀市民向消防員歡呼，「消防員好嘢！人民英雄！」

晚上9時11分，荃灣警方展開大搜捕，防暴車四出兜截，當見到有可疑人士就立刻衝落車上前搜查。有防暴警登上沙咀道的麥當勞樓梯，但被拒絕上樓。據麥當勞的職員指，經理被警方拘捕。職員稱，有防暴警見有客人出入麥當勞，亦有人想入內暫避，警認為是示威者。經理拒絕防暴警入內，防暴警告三次，然後將經理拘捕。其後，防暴警進入麥當勞內截查食客，查看身份證。

數分鐘後，有消防員到場，指麥當勞內有顧客報案稱漏煤氣，成功進入沙咀道麥當勞了解，圍觀市民向消防員歡呼，「消防員好嘢！人民英雄！」

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麥當勞：高度重視

麥當勞回覆查詢時表示，香港麥當勞時刻以僱員及客人安全為首要考慮，麥當勞高度重視有關事件，並正了解事件詳情。同時，麥當勞正盡力聯絡有關僱員及其家人，以提供所需的支援。