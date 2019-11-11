【11.10示威】消防處證實兩名屬員昨被捕　不涉及又一城事件

11月10日各區爆發多宗衝突。其中九龍塘又一城，有便衣警搜捕示威者時被包圍襲擊，甚至「搶犯」的情況。網傳片段中，一名便衣警制服示威者時，一名白色大叔突然起飛腳及出拳向警員施襲，令被制服的男子成功逃脫。有傳指該名白衣大叔為消防員，已被警方拘捕。消防處回應指，消防處兩名屬員於11月10日涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查，據了解被捕原因與同日在又一城發生的案件並無關係。由於相關執法部門已展開調查，消防處沒有其他資料補充。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，處方對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。據了解，其中一名被捕屬員涉及旺角一宗襲警及非法集結案件。

網傳又一城襲警白衣男為消防員

昨日(10日)下午4時30分左右，有三名便衣警在又一城美心旗下千両餐廳外，制服現場示威者，他們揮動伸縮警棍毆打示威者，有示威者被打到頭破血流，引發現場人士不滿，有人上前企圖「搶犯」，並向便衣警施襲。

網傳片段可見，一名灰衣便衣警手持警棍，將一名男子按在地上，附近至少有四名便衣警處理其他被捕人士，突然一名穿白衣短褲及戴口罩的中年男子，上前起飛腳踢向灰衣警的上身，又抓住其頭部嘗試將他推向地下，隨即引發一場混戰，數名警員包圍及揮棍打向白衣大叔，白衣大叔又曾出拳打向警員。混亂間，被制服的男子趁機逃去，而白衣大叔隨後亦離開。該名被襲擊的灰衣警其後協助同僚拘捕另一人，他面部受傷。

消防處﹕兩屬員昨被捕 據了解不涉及又一城案

網傳該名白衣大叔為消防員，駐守觀塘，過去曾多次在示威現場出現，並指他已被警方拘捕。消防處回應事件表示，兩名屬員於11月10日涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查，據了解被捕原因與同日在又一城發生的案件並無關係。由於相關執法部門已展開調查，消防處沒有其他資料補充。消防處重申一向注重屬員的紀律和操守，處方對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。

市民求助指網傳有人不適 救護搜索四小時

另外，網傳昨日在又一城三樓，有重傷者待救，甚至有傳有人死亡。救護員昨晚在又一城每個樓層及梯間搜索，未有任何發現，至今凌晨收隊離開。消防處回應事件表示，昨（10日）共接獲8宗地址為又一城的緊急救護服務的召喚。其中於晚上約10時25分收到市民求助，指從社交媒體資訊得知又一城商場3樓有人身體不適。

消防處遂派出分別隸屬白田救護站的A236號救護車及特別支援隊的A458號救護車前往現場處理。救護人員到場後發現商場並無3樓，於是到商場其他地點搜尋，但沒有發現傷者。

救護加派人手在各樓層搜索 未有發現

同時，消防處救護行動支援中心亦調派快速應變急救車到場增援，快速應變急救車主管隨後聯絡商場管理人員，並在他們的協助下聯同上述兩輛救護車的救護人員再次進入商場各樓層進行搜索。直至凌晨2時30分，救護人員並無發現任何傷病者，結束行動及離開。

警察公共關係科總警司謝振中今日在例行記者會上表示，警方昨日拘捕12人，包括11男1女，一名男子頭部受傷流血，一名男子感到不適，兩人清醒送往明愛醫院，現時留醫，警方嚴正聲明並無又一城有示威者被警方打死的事件，對有人無風起浪，深表遺憾。

消防處提供昨（10日）八宗地址為又一城的緊急救護服務召喚，資料如下﹕

腰部痛，送醫治理頭暈及頭部流血，送醫治理頭部受傷，送醫治理頭部流血，送醫治理頭部受傷，送醫治理身體不適，病人拒絕送院身體不適，找不到傷者頭部受傷流血，找不到傷者