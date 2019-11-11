【11.10】傳有人又一城內被打死　救護員入商場徹底搜索4小時無果

救護員在商場內搜索傷者。(陳永武攝)

鑑於科大生周梓樂墮樓不治、加上傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召昨日（10日）在全港多區進行「和你shop」，以配合今日（11日）的「強制罷工」行動。

其中九龍塘又一城商場內，昨午有便衣警員突然現身，制服多名示威者。其中一名黑衣男子，稍後被防暴警員制服時頭破血流，毫無知覺。由於商場突然宣佈提早關門，加上三樓位置烏燈黑火，記者欲上前了解時，卻被不知名人士拉扯，又被人以胡椒噴劑近距離指嚇，最終記者被不知名人士驅離商場，隨後商場大門被鎖上，但隔著玻璃窗往商場內望，卻發現不知明人士仍在商場三樓位置徘徊，不知作甚。就以上種種事件，網上有人認為疑有示威者被人打死的傳言流出。

直至昨晚10時許，據報有兩輛消防處救護車到達現場，商場保安員開門讓救護員內進，多名記者隨即緊隨，發現救護員在保安員的引領下，四下搜索有無傷病者。其搜索範圍頗大，包括商場多層的廁所、機房、走廊、停車場等，部份房間需要由保安員以鎖匙開啟。

最少六名救護員及救護主任，兵分兩路在商場內鉅細無遺地搜尋，包括用電筒照亮暗處，又俯身仰頭等檢查每個有可能容身的位置，以及逐個廁格搜索。直至今日(11日)凌晨2時許，救護員搜遍商場每個角落後，並無發現傷病者，收隊離去。

現場一名救護主任表示，接獲有人在男廁對開發現有血跡，故在整個商場內搜索傷者。《香港01》向政府新聞處查詢，指消防處於昨日晚上10時25分，接報指又一城內有人不適，派出兩輛救護車前往救援。

根據消息透露，昨日的示威事件中，並沒有死亡個案，《香港01》現正向醫管局查詢。據悉，在又一城被打至頭破血流、疑似失去知覺的男子，正被扣查當中。