【11.11三罷．理大】防暴校內施放多發催淚彈　一人中布袋彈受傷

反修例風波持續，今日(11日)有網民發起全民三罷行動，有示威者早上於理大大學範圍設路障堵路，其後有防暴警員進入校園範圍，施放多發催淚彈布袋彈，現場消息指一名示威者中布袋彈受傷，由現場急救人員治理。 理工大學回覆《香港01》時表示，對事件表示極度關注，對示威者搗亂校園感到遺憾，目前已決定取消今天下午2時30分前的所有課堂 。

示威者理大設路障 警校園放催淚彈

今早7時15分，有示威者於香港理工大學西九龍校園一帶用磚塊、垃圾桶、路牌等設路障，有校巴司機下車清理亦有司機掉頭離開。

及後有防暴警員一度進入理大範圍並舉起橙旗及胡椒彈槍，並大聲呼喝記者離開，其後一度有學校職員上前防暴警員理論，欲阻止警員前進，及後防暴一度離開校園範圍，多名黑衣人於校園內以雜物、垃圾筒、鐵欄等設路障，並於校園內縱火。其後，防暴警員於理工大學範圍內施放至少兩枚催淚彈，黑衣人一度四散，火暴警員退後至火車橋位置。

一人中布袋彈

現場消息指，警方於現場發放布袋彈，上午約7時50分，警方再於校園內施放布袋彈，現場消息指疑一名示威者中布袋彈，由急救員檢查治理後，相信無大礙。

理大：將向有關方面了解

理工大學回覆《香港01》時表示，今早清晨七時多，有人疑因在红隧堵路，防暴警阻截而追上香港理工大學校園，防暴警察目前已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。校方表示對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園感到遺憾。為確保校園師生安全，校方決定取消今天下午2時30分前的所有課堂 。