【11.11三罷．馬鞍山】疑不滿黑衣人破壞起爭執　被火燒大叔命危

網民發起11.11黎明行動衝突愈演愈烈，馬鞍山一名男子在西沙路6號海柏花園對開天橋上，與人爭執後被易燃液體，頓成成火人，被送往威爾斯醫院深切治療部接受治理。

警員封鎖海柏花園往圖書館天橋出口。（徐嘉蒓攝）

事發於12時52分左右，警方接獲多人報案指西沙路行人天橋上，一名男子被襲後著火。上址為海柏花園往圖書館方向天橋，網上流傳12時48分一名男子與其他在場人士爭執、拉扯，互相對罵，男子聲稱被打一拳，挑釁對方：「殺X埋我呀。」又高呼「都唔係中國人嚟，全部都唔係中國人！」在場人士呼籲他「返大灣區。」他頭部流血，期間有人替他抹血。突然有黑衣人向他淋易燃液體及點火，男子頓成火人，在場人士大為驚訝。男子其後離開海栢花園，被送往威爾斯醫院深切治療部治理。有探員到醫院了解。

據網上片段，著火男子事前在馬鞍山港鐵站試圖捕捉破壞站內設施的黑衣人，與大批黑衣人追逐，期間跌倒。

馬鞍山廣場天橋封起封鎖線，有警員駐守，記者不能入內，有市民在商場出口觀望。現場有最少三架警車停泊，另外有警車係附近一帶巡邏，有警員往馬鞍山圖書館及體育館調查。警員表示只封鎖此出口，市民要由地面巴士站電梯或另一商場通往馬鞍山廣場。再多三輛警車到場，20多名防暴警下車，在附近草叢搜證。