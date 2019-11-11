【警方記者會】駕電單車衝向示威者　葵芳交通警即停止前線工作

葵芳區示威者堵路，交通警駕電單車在人群中穿插，該名警員已暫停前線警務工作及即時休假。警察公共關係科總警司謝振中在記者會上表示，當時有警員被示威者用化學品噴面，感到痛楚，及短暫失去視力，鐵騎警試圖分隔雙方但被襲擊。記者質問駕電單車衝入人群並撞傷人的行為是否恰當，謝指新界南總區刑事部人員會認真調查事件，包括該名警員所講以電單車製造距離的行為是否恰當，如果有任何違規情況，會嚴肅處理。

上午8時許，有示威者於葵芳新都會廣場對出道路堵路，以雜物築成路障，突然示威者與數名交通警發生口角。有一名交通警駕駛電單車駛向示威者及記者，並在人群中左穿右插，示威者以雜物擲向警方。記者現場所見，一人即時倒地，抱著雙腳。有義務急救員指，二人受傷，其中一人清醒，腳腕受傷，另外一人未知傷勢。

警察公共關係科總警司謝振中在今日例行記者會上解釋事件表示，今早8時許，葵芳新都會廣場外，有警員被示威者用化學品噴面，感到痛楚，及短暫失去視力，一名鐵騎警試圖分隔雙方，惟期間被人用鐵錘及拳頭襲擊，鐵騎警受傷，車輛亦受損。對於鐵騎在人群中穿插，警方認為非常嚴重，涉事警員已被即時停止前線工作及休假，案件由新界南總區調查，如發現違紀必嚴處。警隊會確保事件會有一個全面的調查。

警察公共關係科總警司謝振中指鐵騎警試圖分隔雙方。(賴雯心攝)

記者質疑片段中明顯見到電單車是撞向人，亦有人跌倒受傷，記者訪問時亦有人報稱被撞後頭暈。記者問警方如何理解「分開雙方」，用此方法製造距離的做法是否合理。另外記者追問法例是否容許警員駕車撞人群致受傷，是否需要負上刑責。

謝振中表示，當刻警員面對襲擊，他事後亦有向自己解釋駕駛電單車的目的，警方認為事件嚴重，對此非常關注，並會調查事件。該名前線警員停止前線警務工作，而不是停職，即時休假，與停職不同。新界南總區人員會認真調查事件，包括該名警員所講以電單車製造距離的行為是否恰當、其他證人口供、從其他片段或證據顯示他提及的襲擊會否影響當時他駕車的情況，需要嚴謹的調查才可以確定情況是否他有任何違規。案件交由新界南總區調查，警方會公平、公正處理，如果有任何違規情況，會嚴肅處理。至於過程中，有人跌在地上，希望相關人士提供證據。

今早八時許，示威者於葵芳新都會廣場對出公路堵路，突然者有數名交通警出現，一名交通警駕駛電單車向前，高速撞向示威。（網上圖片）

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方會徹查兩宗事件，開槍事件已由港島總區刑事部跟進，而電單車事件已由新畀南總區跟進，警方重視兩宗案件。至於警員的行動被指失控，現階段沒有任何證據證明此指控，兩宗事件會深入調查。他表示，經過五個月的社會動盪，整個香港社會面對極大壓力，不止是警員，亦包括市民、示威者、暴徒，暴徒的暴力程度有過去五個月內明顯上升。警方對使用武力有嚴格指引，如果暴徒不訴諸暴力，警員沒有需要使用任何武力。他形容警方的武力指引是被動，因如果不是示威者使用暴力，警方沒有原因、沒有需要使用任何程度的武力，他不認同警員在使用武力上失控，但警方面對極大壓力，警員在行動中亦有困難。