【11.11三罷．馬鞍山】網傳火人為特技人　醫管局澄清傷者危殆

馬鞍山一名男子今午被人淋液體後放火燒傷，事後網上流傳一段錄音，錄音內容疑是演藝界人士蕭若元所講，他指事件為「拍戲」，該名男子為特技演員，臉上塗有防燒凝膠。醫管局澄清，沙田威爾斯親王醫院今午接收了一名嚴重燒傷病人，有關病人目前正在該院深切治療部病房留醫，情況危殆。醫管局呼籲外界停止轉發有關失實訊息。

今日（11日）中午12時許，馬鞍山一名57歲姓李男子在西沙路6號海柏花園對開天橋上，與人爭執後被人淋易燃液體，頓成火人。事後，網上流傳錄音，聲稱事件為「拍戲」，指該男子為特技演員，其臉上塗有防燒凝膠，身上亦塗了拍戲用的易燃物。錄音更指他被淋液體是道具火水，而且他收取報酬，目的是製造輿論。

就社交媒體流傳一段錄音聲帶，聲稱一名傷者訛稱燒傷，醫管局發言人澄清，沙田威爾斯親王醫院今午接收了一名嚴重燒傷病人，有關病人目前正在該院深切治療部病房留醫，情況危殆。醫管局呼籲外界停止轉發有關失實訊息。

蕭若元事後在社交媒體上向社會公眾表示，今日下午看到一名男子被潑火水的片段，火快速燃起，火勢非常大，而事後男子好像沒受傷。故他傳送聲帶予朋友，懷疑他是特技演員，火是假的。後來他看到報導，得知男子送院及危殆，醫生亦向他解釋指初時看似沒有受傷，但內部可能受到感染。他表示無條件收回他的言論，並對誤導大家作出道歉。而且，他從不贊成「私了」，任何人「私了」應該要被繩之於法，亦令整個抗議活動受到傷害。最後，他表示，以前取刀襲擊黃絲，令他肚破腸流，亦應該要受到譴責。